NBA／連兩周東區最佳！公牛懷特火力爆發狂寫紀錄 喬丹後首見

公牛後衛懷特（Coby White）上周場均飆出30.3分4助攻3.3籃板，投籃命中率55.6%，三分命中率39.4%，帶領公牛取得3勝1敗的成績，連續兩周獲選東區單周最佳球員。

根據統計，懷特成為2023年的安比德（Joel Embiid）之後首位連兩周獲此殊榮的東區球員；另一方面，公牛官方也表示，懷特是公牛隊史上第2位連續獲選單周最佳的球員，前一位是傳奇巨星喬丹（Michael Jordan），喬丹生涯曾兩度蟬聯單周最佳。

3 STRAIGHT GAMES WITH 35+ PTS FOR COBY WHITE 🤩



🔥 37 PTS

🔥 4 AST

🔥 2 STL

🔥 5 3PM



Part of a masterful 10-game stretch for White & and the Bulls! pic.twitter.com/loQhRsLvWV — NBA (@NBA) 2025年3月25日

今天公牛前往丹佛作客，懷特的火力更加升級，全場22投11中包含5記三分球，狂轟37分4助攻3籃板2抄截，幫助公牛在第四節攻守壓制金塊，本季兩戰橫掃對手。公牛收下3連勝，也是最近10場比賽中的第8勝。

上一場差點演出「大四喜」的吉迪（Josh Giddey），此戰又有26分9助攻8籃板的全能演出，公牛全隊6人得分雙位數，投籃命中率達49.5%，一共砍進17顆三分球；特別是第四節，公牛轟進6記三分球，突破雙方平手僵局。

Josh Giddey followed up his near-quadruple-double last game with another strong outing!



🏀 26 PTS

🏀 7 REB

🏀 9 AST



The Bulls are now 8-2 in their last 10!! pic.twitter.com/9IG8rShprw — NBA (@NBA) 2025年3月25日

這是懷特連續13場比賽至少拿下20分，其中5場破30分，包括近期連3戰至少攻下35分，成為1988年的喬丹之後，最年輕做到這一點的公牛球員。