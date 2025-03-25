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NBA／連兩周東區最佳！公牛懷特火力爆發狂寫紀錄 喬丹後首見
公牛後衛懷特（Coby White）上周場均飆出30.3分4助攻3.3籃板，投籃命中率55.6%，三分命中率39.4%，帶領公牛取得3勝1敗的成績，連續兩周獲選東區單周最佳球員。
根據統計，懷特成為2023年的安比德（Joel Embiid）之後首位連兩周獲此殊榮的東區球員；另一方面，公牛官方也表示，懷特是公牛隊史上第2位連續獲選單周最佳的球員，前一位是傳奇巨星喬丹（Michael Jordan），喬丹生涯曾兩度蟬聯單周最佳。
今天公牛前往丹佛作客，懷特的火力更加升級，全場22投11中包含5記三分球，狂轟37分4助攻3籃板2抄截，幫助公牛在第四節攻守壓制金塊，本季兩戰橫掃對手。公牛收下3連勝，也是最近10場比賽中的第8勝。
上一場差點演出「大四喜」的吉迪（Josh Giddey），此戰又有26分9助攻8籃板的全能演出，公牛全隊6人得分雙位數，投籃命中率達49.5%，一共砍進17顆三分球；特別是第四節，公牛轟進6記三分球，突破雙方平手僵局。
這是懷特連續13場比賽至少拿下20分，其中5場破30分，包括近期連3戰至少攻下35分，成為1988年的喬丹之後，最年輕做到這一點的公牛球員。
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