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NBA／不曾考慮提前關機 戴維斯：想讓隊友得以喘息

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
AD復出首戰出賽27分鐘攻下12分、6籃板。 路透
AD復出首戰出賽27分鐘攻下12分、6籃板。 路透

獨行俠隊今天與籃網隊之戰迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），在受到上場時間限制的情況下，他出賽27分鐘攻下12分、6籃板，幫助獨行俠以19分差距收下暌違1個多月的2連勝，賽後戴維斯也表示，自己身體感覺良好，更重要的是能回到場上跟隊友一同奮戰。

今年季中交易大限被湖人送到獨行俠換取唐西奇（Luka Doncic）的戴維斯，在2月9日代表獨行俠打完首場比賽後就因傷未再出賽，儘管獨行俠球團曾考慮讓他提前關機備戰下賽季，不過在戴維斯的堅持下他仍在今天復出，並且幫助球隊拿下勝利。

賽後戴維斯透露身體狀況良好，儘管還受到上場時間的限制，但能夠回到球場並幫助自己的隊友，對於他來說更為重要，「看到這些夥伴每晚都在努力戰鬥，這讓只能在場邊觀賽的我感到很沮喪，他們贏了幾場勢均力敵的比賽也輸了幾場，對我來說我從來沒有想過我是否會再回來打比賽，尤其是在我健康的情況下，球隊有很多傷兵出現，而作為球隊的領導者之一，我只想要回到球場，至少讓他們有點喘息機會。」

對於在厄文（Kyrie Irving）本賽季報銷，下賽季何時能歸隊也是未知數的情況下，選擇在今天復出，戴維斯也直言厄文的傷勢對於球隊來說是毀滅性的，「但我們必須在這個賽季和下個賽季堅守陣地，直到他準備回來。」

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）在談到戴維斯的復出時則說：「這是一次積極的經歷，我們試圖縮短他的跑動時間，確保他能夠持續留在場上，他在這方面做得非常好，他有很好的節奏，當你有像AD這樣的球員回來時，你會想要把每一球都傳給他，但球隊現在在尋找他和保持侵略性這部分做得都很好。」

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