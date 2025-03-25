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NBA／湖人禁區連遭打爆 詹姆斯拒訪、唐西奇有信心反彈

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人連兩場禁區被對手打爆。 美聯社
湖人連兩場禁區被對手打爆。 美聯社

湖人隊今天作客魔術隊主場的賽事，遭到魔術雙星華格納（Franz Wagner）、班凱羅（Paolo Banchero）、布萊克（Anthony Black）等人輪番撕裂防線轟炸籃框，加上前場比賽敗給公牛，禁區的劣勢問題遭到放大，不過唐西奇（Luka Doncic）在今天賽後也強調，將有信心幫助球隊找回前段時間的連勝狀態。

湖人在前一場比賽面對公牛，遭到對手禁區猛轟74分，最終以31分差距輸球後，今天作客魔術主場，儘管雙方在籃板數與禁區得分上並沒有明顯差距，不過班凱羅、華格納和布萊克頻頻撕裂湖人防線後進攻籃框得手，也凸顯出湖人在二線防守以及禁區防守嚇阻力上的不足問題。

賽後詹姆斯（LeBron James）選擇拒絕受訪，而唐西奇則在談到球隊上半場打完還一度保持2分領先，但卻在下半場遭到逆轉甚至拉開差距時則說：「我認為我們上半場防守是不錯的，他們在上半場投進一些高難度的進球，我們必須堅持打完整場比賽，畢竟一場比賽是48分鐘而不是24分鐘。」

儘管湖人吞下3連敗，但唐西奇也直言有信心幫助球隊找回前段時間的連勝狀態，「當然必須先從我做起，我必須更多出聲，讓每個隊友都找到自己的位置，要試著成為一名好的領袖，對於湖人來說我還是個新手，但我會愈來愈習慣這樣的角色。」

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