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NBA／杜蘭特33次單周最佳追平Kobe 公鹿主帥：他仍持續進化
36歲老將杜蘭特（Kevin Durant）上周強勢發揮，場均攻下27.3分6.3助攻4.3籃板，其中投籃命中率高達58.8%，三分球命中率47.1%，罰球命中率93.3%，帶領正努力爭取附加賽資格的太陽取得3戰全勝，從而獲選西區單周最佳球員。
根據統計，這是杜蘭特生涯第33次獲得單周最佳球員，追平布萊恩（Kobe Bryant）的紀錄，並列史上第2多；排名首位自然是詹姆斯（LeBron James），生涯累積69次，形成斷層式領先。
目前3連勝的太陽今天在主場迎戰公鹿，賽前公鹿主帥瑞佛斯（Doc Rivers）也讚賞了杜蘭特即使已經36歲，仍不斷進化自己的球技水平。
「他今年提升了自己的三分球比重。我們一直相信他能做到這一點，只是之前他更喜歡投中距離，但現在他將三分球和兩分球結合得更好了，他做的很棒，這是令人難以置信的。他們仍在持續打磨自己的比賽，這說明了他們對比賽的熱愛。」瑞佛斯說。
本季杜蘭特場均出手6.0次三分球，命中2.5球，這是他自2017-18年賽季以來最多的一季，且命中率達到41.7%。
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