NBA／巴特勒坦言當初想去太陽 柯瑞也對勇士交易有顧慮

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年2月被交易至勇士隊，當初不只球迷質疑，巴特勒和柯瑞（Stephen Curry）近日受訪時都坦言對這筆交易有顧慮。

巴特勒接受勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）訪問時坦承原本更傾向被交易至太陽隊，他強調，「我知道無論如何我都會得到這份合約（2年1.21億美元）。人們一直說這是為了錢，但怎麼可能是為了錢？任何交易得到我的球隊會做什麼？我只是想著贏，可以去哪裡贏。」

報導提到，包含柯瑞、總教練柯爾（Steve Kerr）在內的多名勇士核心球員，對巴特勒休息室的適應能力有顧慮，柯瑞也承認，「任何交易發生時你都會有疑問，當初杜蘭特（Kevin Durant）來的時候也是這樣，你無法確定會變成什麼樣子。我們以正面心態迎接這筆交易，但還是得看會怎麼發展。這種不確定性是好事，它迫使每個人溝通，並做好準備。」

結果巴特勒來到勇士後堪稱天作之合，戰績16勝4敗，巴特勒也稱讚柯瑞，「他人很好，會和大家交流，總是想幫隊友變得更好。他愛笑，喜歡享受比賽，熱愛競爭渴望勝利。他是領袖，完全符合外界對他的所有評價，甚至更多。」