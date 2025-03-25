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NBA／回熱火沒任何想法 勇士巴特勒：現在在更好的地方

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒。 法新社
巴特勒。 法新社

轉戰勇士隊的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）明天將首度迎接前東家熱火隊，今天練球後再次強調「沒任何想法」，對前東家也沒任何怨懟，他說：「我現在在對我更好的地方，祝福那邊的傢伙持續取得成功。」

巴特勒2019到20球季加入熱火，5季來兩度率隊打進總冠軍賽，但本季和熱火關係緊張，曾3度遭到禁賽，最終在上月被交易到勇士；且就算離開邁阿密，巴特勒和當地仍有連結，仍會收到一些帳單，之前還被控告遲繳租金。

明天將重返熱火主場卡西亞中心（Kaseya Center），巴特勒日前就曾表「只是另場比賽」，今天受訪時再肯定說，就算看到熱火總裁萊利（Pat Riley）也不會有任何情緒和想法、不會想多說什麼，拒絕沉浸在過去。

「這是籃球，非常簡單，我沒有大家覺得我該有的所有情緒，就是這樣。」巴特勒提到，知道自己在熱火曾有美好的幾年，與城市、球團和一些人建立了難以置信的連結，但「我是來打球的」，不管外界說什麼，甚至遭熱火禁賽，都不會改變自己個性，「這對我來說只是另外一天。」

和熱火說不上好聚好散，巴特勒形容自己總是被描述成反派角色，去到哪裡總被說惹出麻煩，但自己也不會因為被塑造成壞人而生氣，時間終究會證明一切；至於熱火是否會製造歡迎影片或其他儀式，巴特勒也不在意，「如果沒有也沒什麼區別，真的沒有。」

勇士隊教頭柯爾（Steve Kerr）提到，先前杜蘭特（Kevin Durant）加入勇士後第一次重返奧克拉荷馬，是他執教生涯參與過最糟的一次回歸，但情緒也是比賽的一環，「到時氣氛會很熱烈，我相信很多層面都會充滿情緒，我也知道巴特勒會全力以赴去比賽，他有能力做到這一點，但無法否認他對這支球隊、球團和城市的意義，明天就會揭曉。」

「這就是體育的一部分，也是體育的本質，每個人對球員和球團都會有情感連結，所以你會遇到些棘手的夜晚，我知道巴特勒會處理好，我們的球員都會處理好。」柯爾說。

Jimmy Butler 勇士 熱火

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