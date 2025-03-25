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NBA／戴維斯復出拿12分 獨行俠退籃網近1個月首度連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴維斯(右)。 法新社
戴維斯(右)。 法新社

在過去11場比賽吞下9敗後，獨行俠隊在今天作客籃網隊的比賽中迎回明星前鋒戴維斯（Anthony Davis），也是他季中交易大限轉戰獨行俠後的第二次出賽，在受到出賽時間限制的情況下，最終登場27分鐘拿下12分、6籃板，幫助獨行俠以120：101輕取籃網，收下暌違1個月的2連勝。

獨行俠在今年季中交易大限前將球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）送往湖人換取戴維斯後，戴維斯卻僅為新東家打了一場比賽就因傷缺陣至今，儘管在厄文（Kyrie Irving）賽季報銷後，獨行俠球團一度考慮讓戴維斯提前關機，但在戴維斯個人堅持下仍決定讓他在今天與籃網之戰復出，但將受到出賽時間限制。

戴維斯今天擔任獨行俠先發大前鋒，開賽後不久就接獲華盛頓（P.J. Washington）助攻在籃下灌籃得分，且開賽後個人連得4分，幫助獨行俠打出好的開局，首節獨行俠也在戴維斯小試身手拿下6分下，打出單節32：17攻勢取得領先。

在戴維斯回歸坐鎮下，獨行俠今天也打出多點開花的攻勢，包括戴維斯在內共計有7人得分上雙，其中替補上陣的馬歇爾（Naji Marshall）更是火力全開，全場14次出手命中9球，拿下團隊最高的22分，加上先發主控丁威迪（Spencer Dinwiddie）今天串聯球隊攻勢送出12次助攻，獨行俠團隊也共計送出34次助攻，在一路領先的情況下，最終獨行俠就以19分差距擊敗籃網收下2連勝。

Anthony Davis 獨行俠 籃網

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