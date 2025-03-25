NBA／想支持巴特勒！勇士明戰熱火柯瑞有望回歸

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷缺陣一場，不過不但加入球隊客場長征，今天也出現在球隊訓練，另外安排了個人訓練， 儘管明天出戰熱火隊的比賽還不確定是否出賽，但球團形容柯瑞狀況「取得良好進展」，明天能否回歸就看柯瑞明天早上的感受如何。

《NBC Sports Bay Area》記者強森（Dalton Johnson）詢問勇士總教練柯爾（Steve Kerr），柯瑞訓練狀況看起來如何？「很好，很好。」柯爾提到，球隊沒有進行對抗賽或太多肢體碰撞的訓練，「但他移動很好，我也很驚訝他投進了很多球。」

柯瑞是台灣時間上周五碰暴龍隊時重摔受傷，提前離場後球隊雖留下勝利，但下一戰客場到亞特蘭大以輸球告終，接續還有11場例行賽，球隊目標要全力鎖定西區前6的身份，避免落入附加賽。

明天比賽不但對勇士排名至關重要，也是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）交易後首度面對前東家，預計會是充滿情緒的一戰，柯爾相信柯瑞會想為巴特勒「助拳」，其他勇士隊友也是如此。

「不論情況如何，我想柯瑞一直覺得自己有義務為隊友效力。他是不可思議的隊友，希望能盡快歸隊，主要是讓我們能贏下比賽並在季後賽名列前茅，但毫無疑問他也想陪伴巴特勒，這也是我愛柯瑞的原因之一，他總是站在隊友這邊。」柯爾說。