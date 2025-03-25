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NBA／不願提前關機 獨行俠戴維斯堅持復出今出戰籃網

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴維斯(左)復出戰籃網。 路透
戴維斯(左)復出戰籃網。 路透

在本賽季季中交易大限前轉披獨行俠戰袍的明星前鋒戴維斯Anthony Davis），在加盟新東家至今因傷僅出賽1場後，在今天與籃網之戰也宣布歸隊，獨行俠總教練基德（Jason Kidd）賽前透露，儘管球團一度討論是否讓戴維斯本季提前關機，但在戴維斯堅持下仍決定讓他在今天歸隊。

戴維斯在今年季中交易大限中，被湖人送往獨行俠換取唐西奇（Luka Doncic）加盟，在唐西奇轉披紫金戰袍並幫助湖人打出佳績後，戴維斯卻僅在2月9日出賽一場拿下26分、16籃板、7助攻就因傷缺陣至今，這也讓原本就不滿唐西奇被交易的獨行俠球迷感到更難以接受。

在日前獨行俠主控厄文（Kyrie Irving）因為十字韌帶傷勢賽季提前報銷後，外界一度認為本季與季後賽漸行漸遠的獨行俠，可能就此讓戴維斯也提前關機，為下賽季提前準備，而獨行俠總教練基德也在今天與籃網之戰賽前證實，球團確實有過這樣的討論，不過在戴維斯堅持復出下，仍決定讓他在今天披掛上陣。

談到戴維斯復出的堅定意志，基德也讚賞道，「我認為你必須讚揚他為回歸所做的努力，這就是他的工作，他覺得自己有責任回到工作崗位，但他也清楚第一部分是他自己的狀況，第二部分則是要顧及未來，所以我們必須在這中間取得平衡，今天將會是我們剩餘賽季的一個開端。」

獨行俠在今天賽前與西區第10名的太陽同為34勝37敗，在賽季還剩下11場比賽的情況下仍有機會爭取附加賽席次，但基德強調一切仍會以戴維斯的健康為優先考量，「我們希望他受到上場時間的限制，以在健康和積極的復出中達到平衡，我們都知道他是世界上最好的球員之一，但他已經缺席了一段時間．我們只期待他能夠健康的復出。」

Anthony Davis 戴維斯 湖人 獨行俠

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