NBA／老鷹「吸塵器」創最年輕單季200抄紀錄 楊恩力挺：該拿DPOY
昨天斬斷勇士連勝的老鷹，今天「背靠背」又在主場以132比119擊退76人，收下3連勝，也是近9戰的第7勝。當家後衛楊恩（Trae Young）和防守「吸塵器」丹尼爾斯（Dyson Daniels）都在這場比賽中各自達成重要紀錄里程碑。
楊恩攻下28分12助攻，本季達成至少1500分、750次助攻和150記三分球，成為史上第3位有如此表現的球員，前兩位分別是哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook），兩人都出是在2016-17年賽季達成。此外，楊恩已經累積41次雙十，在所有後衛中高居第一。
至於丹尼爾斯則是在此戰送出5次抄截，本季突破200次抄截，繼2008-09年賽季的保羅（Chris Paul）之後，睽違16年再度有人單季抄截數超過200次。
同時，丹尼爾斯還以22歲又6天打破最年輕單季至少200次抄截的聯盟紀錄，原紀錄是魔術強森（Magic Johnson）在1981-82年所創下，當時他是22歲又240天。
對於丹尼爾斯強大的抄球能力，楊恩更是力挺他拿下年度最佳防守球員。「丹尼爾斯就是最佳防守球員，毫無爭議。他是我親眼見過最好的防守球員。」
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