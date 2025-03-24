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NCAA／肯塔基擊敗伊利諾闖16強 新血陣容刷新紀錄

中央社／ 綜合外電報導
肯塔基大學擊敗伊利諾闖16強，新血陣容刷新紀錄。 法新社
肯塔基大學擊敗伊利諾闖16強，新血陣容刷新紀錄。 法新社

肯塔基大學今天在全美大學體育聯盟（NCAA）錦標賽中西區第2輪賽事，以84比75擊敗第6種子伊利諾大學，其中布雷亞（Koby Brea）砍下23分，奧維（Otega Oweh）貢獻15分。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者諾蘭德（Matt Norlander）報導，肯塔基大學野貓隊（Kentucky Wildcats）已將隊名銘刻在NCAA歷史上，成為有史以來第1支闖入甜蜜16強，但所有上個賽季得分球員今年全不在陣中的球隊。

戰績24勝11負的肯塔基大學，28日將在印第安納波利斯（Indianapolis）舉行的16強賽中，對陣第2種子田納西。

由於名帥卡利巴瑞（John Calipari）離開肯塔基前往阿肯色大學執教，肯塔基損失去年陣中所有貢獻得分的球員，總教練波普（Mark Pope）面臨球隊重建的艱鉅任務。

野貓在轉隊球員與才華洋溢的新人帶領下迎接挑戰，出人意外地闖進三月瘋的第2個週末。

肯塔基在32強賽對上第6種子伊利諾大學，幾家運彩公司對不被看好的野貓開出受讓2.5分，但野貓看起來一點也不膽怯，他們鎮定、自信，展現出肯塔基籃球隊特有的堅韌精神。

肯塔基下半場前5次投籃全部命中，打出一波10比0攻勢；威廉斯（Amari Williams）成功抄截並快攻灌籃，幫助野貓以47比32領先。

在比賽還剩9分半鐘時，布雷亞連續為肯塔基拿下10分，率領全隊以70比54領先。

野貓在比賽最後1分01秒投進8個罰球保住勝果，這是全隊自2019年以來首次晉級甜蜜16強。

波斯韋爾（Kylan Boswell）為戰績22勝13負的伊利諾大學拿下23分，伊維西奇（Tomislav Ivisic）繳出19分，雅庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）也有13分入帳。

伊利諾大學教練恩德伍德（Brad Underwood）說：「這場比賽在全場與下半場開始時即已分出勝負。我們因失誤被對手拿下26分，所以我們14次失誤中有13次的結果是活球。你不能有失誤。」

肯塔基的布雷亞16投10中，其中三分球8投進3，奧維12投6中。巴特勒（Lamont Butler）拿下14分，威廉斯拿下全場最多的10個籃板。

巴特勒說：「我們在整個分區階段都經過實戰考驗。分區賽事非常激烈。我們與許多強隊交手，但我們保持堅韌，團結一致。今天就展現出這一點。每個人都懷著對彼此的愛和熱情打球，我們唯一關心的是下一場比賽。」

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