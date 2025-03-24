NBA／哈登紀錄夜斷連勝還扭傷腳踝 快艇主帥：希望他一切沒事

洛杉磯快艇球星哈登（James Harden）今天攻下17分，生涯總得分躍居史上第11名，可惜球隊最後以101比103惜敗奧克拉荷馬雷霆，無緣延續5連勝氣勢。

近期狀況絕佳的快艇今天在主場面對雷霆，靠著雙星雷納德（Kawhi Leonard）、哈登聯手掌控進攻端節奏，搭配中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）坐鎮禁區，幫助球隊緊咬西區龍頭雷霆，甚至第四節還一度處於領先，可惜隨著鮑威爾（Norman Powell）、雷納德皆未能投籃命中情況下，快艇最後以2分之差落敗。

The bucket that moved Harden into 11th on the all-time scoring list!



Congrats, James!! https://t.co/OkEjx75m4f pic.twitter.com/VeovqsReNM — NBA (@NBA) 2025年3月24日

此役雷納德上場超過40分鐘，而且投籃命中率達5成，攻下全隊最高25分，外帶10籃板，而哈登以全面表現貢獻17分、5籃板、8助攻，但也出現6次失誤，祖巴茲則挹注「雙10」15分、11籃板，不過三人無緣聯手延續快艇的連勝氣勢，目前戰績滑落至西區第8名。

至於雷霆部分，共有6人得分達到雙位數，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高26分，外帶8助攻，加上維金斯（Aaron Wiggins）拿下19分，幫助球隊摘下6連勝，穩居西區龍頭寶座。

Ty Lue confirms in his post-game presser that James Harden sprained his ankle on the tackle from Lu Dort.



“Hopefully he’s okay… but we’ll see.” https://t.co/vDoqAAEoXe pic.twitter.com/k3DkW4q3xI — APHoops (@APH00PS) 2025年3月24日

值得一提的是，哈登經過此役後，NBA生涯總得分來到27416分，正式超越已故傳奇中鋒馬龍（Moses Malone），躍居史上第11名。然而，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）指出，哈登今天與對手碰撞後，不慎腳踝扭傷，「希望他一切沒事，我們會再看看情況。」