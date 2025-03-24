NBA／勇士決定續約至季末 前樂透選秀再獲機會證明自己

根據《ESPN》報導，金州勇士已決定與前鋒諾克斯（Kevin Knox）簽下合約至本季結束，完成本季球隊陣容的最後一塊拼圖。

The Warriors have signed forward Kevin Knox II to a contract ✍️



Kevin previously signed to a 10-day contract with Golden State on February 19 and a second 10-day contract on March 1. pic.twitter.com/Ov8wKP6Uo4 — Golden State Warriors (@warriors) 2025年3月23日

現年25歲的諾克斯是2018年選秀首輪第9順位出身，本季2月與3月曾與勇士簽下兩份10天短約，期間出賽7場。隨著合約到期，勇士決定留下他，將其升為標準合約的一員，補足聯盟規定最低的14張標準球員合約。

這次正式留隊，也是諾克斯過去一年來在勇士體系內不斷努力的成果。他在2024年夏季聯賽中表現出色，隨後在勇士旗下G聯盟球隊聖塔克魯茲勇士展現穩定火力，最終獲得總教練科爾（Steve Kerr）與管理層的青睞。

諾克斯上季效力底特律活塞，出賽31場繳出場均7.2分、投籃命中率46.2%的成績，展現不錯的外圍手感與進攻效率。此次成功與勇士簽下季末合約，將有機會繼續證明自己在NBA的價值，並在季末爭取更多上場時間。