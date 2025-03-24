NBA／坦承無法干涉交易 庫班重申不認同獨行俠送走唐西奇

達拉斯獨行俠在季中將球隊招牌球星唐西奇（Luka Doncic）交易至洛杉磯湖人，引發聯盟高度關注。而已退居幕後的前老闆庫班（Mark Cuban）近日在播客節目中坦言，自己並不贊成這筆震撼交易。

庫班自2000年起擔任獨行俠老闆，2023年將球隊73%的股份出售給艾德森（Miriam Adelson）家族，自此卸下實際決策權。儘管當時他曾對媒體表示，若是由他掌權「可能會尋求不同選項」，但始終未正面表明是否會進行這筆交易。直到近日他受訪時首度直言，「我不同意這交易」，並透露更多當晚內部互動細節。

庫班表示，當時總管哈里森（Nico Harrison）傳訊息告知他即將進行交易，他原以為對方是想徵詢意見，卻發現交易早已敲定。他坦承：「我當下就回訊說我不同意這筆交易，但這不是我能做的決定。」

節目主持人隨後提及唐西奇是「世代級的球星」，庫班則表示認同，並將這筆交易與當年放走奈許（Steve Nash）作類比。奈許在2004年離隊轉戰鳳凰城太陽後，隨即於2005與2006年連兩年奪下MVP。庫班說：「如果當年奈許帶領太陽在西區決賽擊敗我們，那會是更難吞下的結果。」

事實上，獨行俠就是在2005-06年賽季的西區冠軍戰擊敗太陽晉級總決賽，但最終不敵熱火無緣封王。如今歷史似有重演之勢，庫班對於眼睜睜看著球隊放走另一位天賦異稟的核心球員，也難掩遺憾。