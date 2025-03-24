NBA／不滿前輩言論！厄文開直播怒批昔日球星「只會嘴砲」

達拉斯獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）近日在一場Twitch直播中罕見動怒，對一群退役後轉任球評的前NBA球星提出嚴厲批評，直指他們長期以來對現役球員言語苛刻、毫無建設性，只會發表「充滿仇恨的評論」。

「他們已經迷失了方向，」厄文在直播中表示，「我當然會在見面時直接說出名字，有些前輩球員就是一直在講垃圾話，根本沒在談什麼實質內容，只是不斷攻擊現役球員。」

厄文點名部分昔日NBA巨星，包括歐尼爾（Shaquille O’Neal）、巴克利（Charles Barkley）與柏金斯（Kendrick Perkins）等人。他們近年在節目上對聯盟新生代球員火力全開，屢屢發表激烈言論。尤其歐尼爾曾公開稱灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）為「史上最爛的球員」，引發廣泛爭議。

Shaq was asked who the worst NBA player of all-time is.



His response: “Rudy Gobert… Ben Simmons is another bum.”



(via @Complex)pic.twitter.com/tn2APS1vAL — Legion Hoops (@LegionHoops) 2024年9月4日

厄文對此不以為然。他認為，薪資水平的提升不該成為外界剝奪球員情緒與掙扎空間的理由，尤其是來自昔日球員的輕蔑態度更讓人無法接受。「我們尊重他們的歷程，尊敬他們在球場上的貢獻，」厄文說，「但當你看到曾經崇拜的球員在電視上說『你賺很多錢就別抱怨』，我真的受夠這種藉口。」

歐尼爾等人則長期主張自己的批評是「嚴厲的愛」，目的在於激勵年輕球員向上，但厄文和許多球迷、現役球員則呼籲，時代已變，NBA不再是過去那種環境，球員身心健康、球員自主權等觀念日益重要，也應該有不同的溝通方式。

「我不是說我們不能被批評，」厄文強調，「但這些評論應該是有意義的，而不是出於個人怨懟或刻薄。」

Kyrie Irving rants about old players in the media:

"They have lost their way. There are some former players that just chat shit, don't talk about anything and just hate on younger players. You see somebody you admire go on TV and say 'get over it because you make more money'… pic.twitter.com/IR12HWpzur — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 2025年3月23日

此番言論引發不少討論，也再次點燃現役與退役球員之間對於評論界限的爭議。而隨著社群平台的發達，未來這類公開對話恐將越演越烈。厄文這次的「開嗆」，無疑成為NBA輿論場上的又一引爆點。