NBA／不滿前輩言論！厄文開直播怒批昔日球星「只會嘴砲」
達拉斯獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving）近日在一場Twitch直播中罕見動怒，對一群退役後轉任球評的前NBA球星提出嚴厲批評，直指他們長期以來對現役球員言語苛刻、毫無建設性，只會發表「充滿仇恨的評論」。
「他們已經迷失了方向，」厄文在直播中表示，「我當然會在見面時直接說出名字，有些前輩球員就是一直在講垃圾話，根本沒在談什麼實質內容，只是不斷攻擊現役球員。」
厄文點名部分昔日NBA巨星，包括歐尼爾（Shaquille O’Neal）、巴克利（Charles Barkley）與柏金斯（Kendrick Perkins）等人。他們近年在節目上對聯盟新生代球員火力全開，屢屢發表激烈言論。尤其歐尼爾曾公開稱灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）為「史上最爛的球員」，引發廣泛爭議。
厄文對此不以為然。他認為，薪資水平的提升不該成為外界剝奪球員情緒與掙扎空間的理由，尤其是來自昔日球員的輕蔑態度更讓人無法接受。「我們尊重他們的歷程，尊敬他們在球場上的貢獻，」厄文說，「但當你看到曾經崇拜的球員在電視上說『你賺很多錢就別抱怨』，我真的受夠這種藉口。」
歐尼爾等人則長期主張自己的批評是「嚴厲的愛」，目的在於激勵年輕球員向上，但厄文和許多球迷、現役球員則呼籲，時代已變，NBA不再是過去那種環境，球員身心健康、球員自主權等觀念日益重要，也應該有不同的溝通方式。
「我不是說我們不能被批評，」厄文強調，「但這些評論應該是有意義的，而不是出於個人怨懟或刻薄。」
此番言論引發不少討論，也再次點燃現役與退役球員之間對於評論界限的爭議。而隨著社群平台的發達，未來這類公開對話恐將越演越烈。厄文這次的「開嗆」，無疑成為NBA輿論場上的又一引爆點。
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