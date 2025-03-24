快訊

鄭中基傳婚變1個月！妻休夫求去 CEO父：不要拖我下水

永康街洋酒店排長龍…都韓國人！內行解惑：台灣一款酒太便宜

俄烏和談最新進度曝！美烏會談「富有成效且聚焦」 美俄今將磋商

NBA／約柯奇缺陣穆雷狂轟39分 金塊粉碎火箭10連勝美夢

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
穆雷挺身而出狂轟36分。 美聯社
穆雷挺身而出狂轟36分。 美聯社

金塊隊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）雖持續缺陣，不過今天有穆雷（Jamal Murray）挺身而出，他單場轟下39分，率隊頂住火箭隊反撲，以116：111粉碎火箭在主場挑戰10連勝的目標。

面對近況正熱的火箭，金塊開賽雖陷入0：7落後，但在穆雷領軍下縮小差距，首節兩隊27：27戰平，半場打完也維持57：57的平手僵局。第三節成分水嶺，穆雷單節轟下17分，包括一波個人獨拿12分的飆分秀，率隊打出單節39：22猛攻，帶著96：79領先進入決勝節。

火箭第四節試圖反撲，格林（Jalen Green）連續罰球得手下比分縮小到個位數，布魯克斯（Dillon Brooks）節末進球更讓火箭追到105：109，但金塊接續8罰只失手1球，最終仍以116：111帶走勝利，也讓火箭連勝停在9場。

穆雷今天三分球6投4中轟下39分，波特（Michael Porter Jr.）17分，替補上陣的衛斯特布魯克（Russell Westbrook）14分；火箭以格林30分最高，布魯克斯21分。

上季奪下年度MVP的約柯奇因左腳踝受傷，台灣時間16日出戰巫師隊後就沒再出賽，連續缺陣的4場比賽球隊勝率剛好5成。今天金塊教練馬龍（Michael Malone）表示，結束客場4連戰的金塊，接續將迎接主場5連戰賽程，約柯奇預計在這5場主場賽事中的「某個時間點」回歸。

馬龍提到，回到主場可以看看約柯奇的狀態，「如果我們先發五人能有機會合體就太好了，因為這季我們沒有太多這樣的機會。」不過馬龍也表示，明天回到主場面對公牛隊的比賽，沒有期待約柯奇就能上陣。

延伸閱讀

NBA／約柯奇潛能極限未完全釋放？同胞射手：他還能再升級

NBA／爆冷！金塊少約柯奇等3大先發 竟斷勇士7連勝

NBA／約柯奇40分準大三元白搭 波爾1.8秒致勝三分彈粉碎金塊

NBA／灰狼5連勝金塊宛如剋星 約柯奇：我也不知道怎麼辦

相關新聞

NBA／拿爵士開刀！騎士止住4連敗 追平詹姆斯時期紀錄

騎士隊今天終於止住4連敗，點點開花加上主宰禁區下以120：91大勝爵士隊，這場勝利也讓本季的騎士追平「小皇帝」詹姆斯時期...

NBA／勇士客場長征好消息！柯瑞歸隊但對熱火出賽成疑

展開客場6連戰的勇士隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷缺席昨天和老鷹隊的賽事，不過已經加入球隊前往...

NBA／坦言沒柯瑞想翻盤很難 巴特勒又被捕捉場邊畫戰術

勇士展開柯瑞（Stephen Curry）因傷缺席後的客場5連戰之旅，首場在亞特蘭大就遭到痛擊，讓老鷹創下隊史單場最多37次助攻紀錄，中止近期2連勝。 攻下全隊最高25分8助攻的巴特勒（Jimm

NBA／第三節轉念大爆發擊潰國王 希臘怪物：有時無私反而自私

密爾瓦基公鹿今天在客場以114比108擊敗沙加緬度國王，陣中當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現亮眼，全場砍下32分17籃板，其中第三節一人狂轟22分8籃板

NBA／詹姆斯復出戰收黑！公牛外線大爆發 湖人主場慘輸31分

因腹股溝拉傷缺陣2星期的湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James），今天碰公牛隊的比賽復出，但球隊守不住公牛外線，...

NCAA／三月瘋！狀元熱門弗拉格助威 龍頭杜克殺入甜蜜16強

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃進入3月底精采對決，頭號種子杜克大學在大三生普羅克特（Tyrese Proctor）與新人弗拉格（Cooper Flagg）聯手下以89比66擊敗貝勒大學，今天順利殺進甜蜜16強。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。