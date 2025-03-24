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NBA／狂飆42分助熱火止10連敗 維金斯：我們不能再輸了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
維金斯攻下全場最高42分。 美聯社
維金斯攻下全場最高42分。 美聯社

邁阿密熱火終於在週日主場以122比105擊敗夏洛特黃蜂，結束令人沮喪的10連敗，而這場勝利的幕後，不只是技術層面上的調整，更來自於球員們對困境的集體反應與領導意識。

攻下全場最高42分的維金斯（Andrew Wiggins）在賽後受訪時提到，這段時間球隊壓力極大，而作為新加盟的球員之一，他明白自己必須站出來扛起責任：「我們不能再輸了。這不是我一個人的事，而是整個更衣室的共識。我很高興今晚能以行動證明這點。」

維金斯表示：「過去幾場比賽大家都很努力，但就是沒辦法收下比賽，今天我們學會保持冷靜，從落後12分到打出那波攻勢，我們證明了自己還有心臟去應對壓力。」

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）則是在傷勢未癒的情況下出戰，攻下29分，他在受訪時坦言，自己在這段低潮期也感受到外界質疑，但隊內始終有互相信任的文化：「教練跟我說，你準備好了就去打。我知道我臀部還沒百分之百痊癒，但如果我能幫助球隊止敗，那我願意上場。」

赫洛表示：「我們必須對彼此更有信心，不只是看數據，而是彼此信任，像今晚我跟維金斯的搭配就很流暢，我們知道彼此在哪，也知道什麼時候要接管比賽。」

新秀韋爾（Kel'el Ware）也被問到他這場面對黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）的防守表現。韋爾表示自己記得3月10日那場對決：「我那場打得很糟，威廉斯完全壓著我打。但這兩週我和教練團做了很多影片分析，也更了解怎麼用身體卡位。我今晚想證明，我能夠在這種對位下成長。」

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）則強調球員在壓力下的反彈力。他表示：「我們過去幾場經歷了一些令人心碎的失敗，但這群球員還是沒放棄。維金斯今晚就是一個完美例子，他不只是得分，他在防守、組織、溝通上都帶來了巨大的影響。」

談到約維奇（Nikola Jovic）的傷勢恢復進度，史波史特拉也給出更新：「他做了很多場下準備工作，體能、重量訓練都沒問題，現在只差手掌的觸球感恢復。只要一拿到醫生的綠燈，他會很快回來。」

至於連續3戰未出賽的洛齊爾（Terry Rozier），史波史特拉僅簡短表示：「目前我們先做出這樣的輪替選擇，他仍在團隊中，也隨時準備好出場。」

這場勝利讓熱火暫時止血，也為接下來週二對勇士、巴特勒（Jimmy Butler）歸隊的重要比賽建立起一絲信心。維金斯最後說得簡單卻有力：「這只是第一步，但我們總得先踏出去，對吧？」

Andrew Wiggins Jimmy Butler Tyler Herro 熱火

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