NBA／狂飆42分助熱火止10連敗 維金斯：我們不能再輸了

邁阿密熱火終於在週日主場以122比105擊敗夏洛特黃蜂，結束令人沮喪的10連敗，而這場勝利的幕後，不只是技術層面上的調整，更來自於球員們對困境的集體反應與領導意識。

攻下全場最高42分的維金斯（Andrew Wiggins）在賽後受訪時提到，這段時間球隊壓力極大，而作為新加盟的球員之一，他明白自己必須站出來扛起責任：「我們不能再輸了。這不是我一個人的事，而是整個更衣室的共識。我很高興今晚能以行動證明這點。」

NEW SEASON HIGH IN PTS FOR ANDREW WIGGINS ‼️



🎯 42 PTS

🎯 5 AST

🎯 2 STL

🎯 6 3PM



He's now the 5th player in Heat franchise history to have 40+ PTS, 5+ AST, & 5+ 3PM in a game! pic.twitter.com/DtgrOHpoYT — NBA (@NBA) 2025年3月24日

維金斯表示：「過去幾場比賽大家都很努力，但就是沒辦法收下比賽，今天我們學會保持冷靜，從落後12分到打出那波攻勢，我們證明了自己還有心臟去應對壓力。」

「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）則是在傷勢未癒的情況下出戰，攻下29分，他在受訪時坦言，自己在這段低潮期也感受到外界質疑，但隊內始終有互相信任的文化：「教練跟我說，你準備好了就去打。我知道我臀部還沒百分之百痊癒，但如果我能幫助球隊止敗，那我願意上場。」

赫洛表示：「我們必須對彼此更有信心，不只是看數據，而是彼此信任，像今晚我跟維金斯的搭配就很流暢，我們知道彼此在哪，也知道什麼時候要接管比賽。」

Tyler Herro was asked about what made the offense turn tonight.



“I mean, Wiggins made about every shot he took tonight…thought we were getting the right shots, everyone was moving the ball…” #HeatNation pic.twitter.com/c7XtcGmdub — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 2025年3月24日

新秀韋爾（Kel'el Ware）也被問到他這場面對黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）的防守表現。韋爾表示自己記得3月10日那場對決：「我那場打得很糟，威廉斯完全壓著我打。但這兩週我和教練團做了很多影片分析，也更了解怎麼用身體卡位。我今晚想證明，我能夠在這種對位下成長。」

總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）則強調球員在壓力下的反彈力。他表示：「我們過去幾場經歷了一些令人心碎的失敗，但這群球員還是沒放棄。維金斯今晚就是一個完美例子，他不只是得分，他在防守、組織、溝通上都帶來了巨大的影響。」

Erik Spoelstra on Andrew Wiggins’ 42-point performance on how he makes the Heat “different.” #HeatNation pic.twitter.com/Kh33VcwmMi — Zachary Weinberger (@ZachWeinberger) 2025年3月24日

談到約維奇（Nikola Jovic）的傷勢恢復進度，史波史特拉也給出更新：「他做了很多場下準備工作，體能、重量訓練都沒問題，現在只差手掌的觸球感恢復。只要一拿到醫生的綠燈，他會很快回來。」

至於連續3戰未出賽的洛齊爾（Terry Rozier），史波史特拉僅簡短表示：「目前我們先做出這樣的輪替選擇，他仍在團隊中，也隨時準備好出場。」

這場勝利讓熱火暫時止血，也為接下來週二對勇士、巴特勒（Jimmy Butler）歸隊的重要比賽建立起一絲信心。維金斯最後說得簡單卻有力：「這只是第一步，但我們總得先踏出去，對吧？」