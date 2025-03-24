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NBA／拿爵士開刀！騎士止住4連敗 追平詹姆斯時期紀錄
騎士隊今天終於止住4連敗，點點開花加上主宰禁區下以120：91大勝爵士隊，這場勝利也讓本季的騎士追平「小皇帝」詹姆斯時期寫下的客場最多勝紀錄，加上本季還有5場客場賽事，有機會締造隊史新猷。
詹姆斯2008到09球季率隊打下客場27勝，迄今仍是隊史紀錄，本季的騎士客場戰績已累積到27勝9敗，今天先追平隊史最佳，接續還要再到拓荒者隊、活塞隊、馬刺隊、溜馬隊和尼克隊踢館，都有機會改寫紀錄。
終於止住本季最長4連敗，今天攻下16分的米契爾（Donovan Mitchell）說：「這是很長的賽季，我們會經歷些高低潮，沒有打出最好表現。」他也提到，若是連敗發生在去年一開季，相信狀況不會如此，「這都是球季一部分，一切都是為了變得更好，今晚贏了，我們度過了難關。」
騎士今天點點開花，共有6名球員得分達兩位數，下半場一波15：0猛攻鎖定勝利，內線得分更以60：30大勝爵士。
米契爾表示，球隊轉換快攻有打出來，「這是一場很棒的勝利，現在我們要繼續做好該做的事。」
艾倫（Jarrett Allen）今天貢獻騎士最高的18分，莫布里（Evan Mobley）貢獻11分、11籃板；爵士以菲利波斯基（Kyle Filipowski）的18分最高。
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