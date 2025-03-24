NBA／勇士客場長征好消息！柯瑞歸隊但對熱火出賽成疑

展開客場6連戰的勇士隊，當家球星柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷缺席昨天和老鷹隊的賽事，不過已經加入球隊前往邁阿密的旅程，不過台灣時間周三面對熱火隊能否上陣，仍要取決傷處狀況。

美國《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，消息來源透露，柯瑞已經歸隊，這也和勇士總教練柯爾（Steve Kerr）昨天所說，柯瑞有機會在客場征途中加入的說法符合。

勇士出戰熱火的比賽未演先轟動，因為這將是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）上月透過交易轉戰勇士後，首度回到待了5個多球季的前東家；接續勇士還將面對鵜鶘隊、馬刺隊和灰熊隊，接續飛到洛杉磯和湖人隊交手，台灣時間4月5日才會回到主場迎戰金塊隊。

柯瑞是上周出戰暴龍隊重摔傷到骨盆，好消息是沒有結構性損傷，柯爾曾希望柯瑞再上陣，但球隊選擇讓他直接休息。

格林（Draymond Green）形容出戰老鷹時少了球隊最佳球員，球員吞下一場「可怕的敗仗」，接續還有11場例行賽，目前排西區第6的勇士要全力取勝，避免落入附加賽。

勇士目前和排名第5的灰熊有2場勝差，和排名第7的快艇隊和灰狼隊僅有半場差距。