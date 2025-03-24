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NCAA／三月瘋！狀元熱門弗拉格助威 龍頭杜克殺入甜蜜16強

中央社／ 綜合外電報導
狀元熱門弗拉格(右)和普羅克特(左)聯手幫助杜克闖進甜蜜16強。 法新社
狀元熱門弗拉格(右)和普羅克特(左)聯手幫助杜克闖進甜蜜16強。 法新社

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃進入3月底精采對決，頭號種子杜克大學在大三生普羅克特（Tyrese Proctor）與超級新人弗拉格（Cooper Flagg）聯手下以89比66擊敗貝勒大學，今天順利殺進甜蜜16強。

美聯社報導，杜克大學的普羅克特延續他最近的好手感，以職涯最高的7個三分球拿下25分，幫助頭號種子杜克在NCAA錦標賽第二輪擊退貝勒大學。

杜克一年級菜鳥弗拉格是外界看好的美國職籃NBA選秀狀元大熱門，他全場為33勝3負的杜克大學藍魔隊（Blue Devils）拿下18分、9個籃板與6次助攻。藍魔隊是東區龍頭，他們2場於球隊所在州內的比賽沒有太多波折，順利進入甜蜜16強。

杜克大學教練謝耶爾（Jon Scheyer）表示：「我們能以這麼大的差距獲勝，我認為這展現了我們球員的殺手本能、競爭力和默契。」

杜克大學將於27日於紐澤西州紐瓦克（Newark）甜蜜16強賽中，對上俄勒岡大學或亞利桑那大學。

普羅克特本場三分球投8中7，這是他連續第3場比賽至少投中6個三分球，不過他在大西洋海岸聯盟（Atlantic Coast Conference）錦標賽前2戰中10投全都沒中，今天則是10投進9。

杜克大學全場投籃命中率高達64.4%，創下錦標賽紀錄，全隊投進12個三分球，僅有6次失誤。

貝勒大學教練德魯（Scott Drew）說：「從數據來看，他們沒有任何弱點。他們很幸運，因為他們有身高、臂展和技巧。」

貝勒大學熊隊（Bears）以20勝15負位列第9種子，大一新生埃奇庫姆（V.J. Edgecombe）全場拿下16分。2021年NCAA男籃因新冠疫情將賽事集中在印第安納波利斯（Indianapolis）周邊場地進行，熊隊自當時贏得所有比賽後，尚未殺進錦標賽第2個週末。

杜克大學在半場結束時是以47比30領先，貝勒大學自此再也沒有將分差縮小至13分以內。熊隊投籃命中率36.8%，並在進攻籃板以18比3領先，比杜克大學多出23次投籃機會。

貝勒大學21日是以擊敗第8種子的密西西比州立大學（Mississippi State）揭開錦標賽序幕，但他們連續第4年在第2輪被淘汰。

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