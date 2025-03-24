排球／再奪甲級聯賽冠軍 苗栗縣立苑高國中男排完成金滿貫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立苑裡高中排球隊國中男子組以4局力退對手潭秀國中，贏得國中甲級排球聯賽隊史上首冠，許多鄉親到場見證勝利一刻。圖／苗栗縣立苑裡高中提供
苗栗縣立苑裡高中排球隊國中男子組以4局力退對手潭秀國中，贏得國中甲級排球聯賽隊史上首冠，許多鄉親到場見證勝利一刻。圖／苗栗縣立苑裡高中提供

113學年度JHVL國中甲級排球聯賽昨天晚上冠軍賽，苗栗縣立苑裡高中排球隊國中男子組以4局力退對手潭秀國中，贏得隊史上首冠，這個學年度也集滿各種重要盃賽金牌，完成金滿貫。

苑高排球隊國中男子組113學年度橫掃永信盃、華宗盃、和家盃、莒光盃奪冠，再挑戰國中甲級排球聯賽，縣長鍾東錦特別授旗出征，冠軍決賽昨晚在屏東縣立體育館登場，苑高以23比25、 25比23、26比24，及25比18，3比1力克對手潭秀國中，奪下隊史甲級聯賽首冠。

冠軍賽大批苑裡鄉親到場加油，他們見證勝利一刻，拋下冠軍黃色幸運絲帶，教練陳昭凱分享得冠的關鍵是每名球員的特長都有發揮出來，主力攻擊手張瑋修出來扛拿下36分，終於以些微的差距贏得比賽。

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