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NBA／第三節轉念大爆發擊潰國王 希臘怪物：有時無私反而自私

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「希臘怪物」安戴托昆波第三節一人狂轟22分8籃板，帶領球隊逆轉局勢。 路透社
「希臘怪物」安戴托昆波第三節一人狂轟22分8籃板，帶領球隊逆轉局勢。 路透社

密爾瓦基公鹿今天在客場以114比108擊敗沙加緬度國王，陣中當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）表現亮眼，全場砍下32分17籃板，其中第三節一人狂轟22分8籃板，帶領球隊逆轉局勢。

上半場比賽，公鹿表現掙扎，以49比61落後給國王。安戴托昆波坦承自己在前半段比賽態度稍顯保守：「有時候，我試著讓比賽自然地來到我面前，避免刻意出手。但後來我發現，這樣的方式其實並不聰明，甚至無法真正幫助球隊。」

中場休息時，安戴托昆波果斷轉換心態，下定決心要更積極主動進攻。他在受訪時坦率地說：「老實告訴你，我當時心裡想的是：『管他的，我就是要更積極！』有時候在場上，你就是會有這種『甩開一切』的時刻，這是我的心理對話，沒特別跟隊友說，但結果非常明顯。」

心念一轉的安戴托昆波在第三節展現驚人主宰力，單節11投9中，狂轟22分，徹底改變了比賽風向。他不僅靠積極的籃下進攻和幾次跳投得分，更上演一記霸氣灌籃，公鹿成功將比分追到僅落後3分，氣勢大振。

第四節儘管安戴托昆波沒太多出手，但關鍵時刻他仍發揮重要作用。在球隊僅以110比108領先時，他送出關鍵助攻，助隊友崔蘭特（Gary Trent Jr.）命中致勝三分球，進而鎖定比賽勝局。

總教練瑞佛斯（Doc Rivers）賽後大力讚揚了子弟兵：「我覺得今天Giannis的打球方式很正確，他沒有太勉強出手。他的進攻多半集中在籃下，並命中幾次跳投。他掌控了比賽，這就是他與眾不同之處。」

「當Giannis進入攻擊模式，場上就會發生許多好事，」崔蘭特賽後也提到，「我們只是跟著他節奏走，他把整支球隊都串連起來了。」

安戴托昆波也反省自己上半場過於被動的打法，認為有時過於無私反而對球隊不利：「有些時候，過度無私反而會顯得自私，因為你沒有做出最好的決定去幫助球隊。我在第三節、第四節都試著打得更主動進取，即便第四節我出手機會不多，但隊友們成功命中了重要的投籃。」

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