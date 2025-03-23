NBA／坦言沒柯瑞想翻盤很難 巴特勒又被捕捉場邊畫戰術

勇士展開柯瑞（Stephen Curry）因傷缺席後的客場5連戰之旅，首場在亞特蘭大就遭到痛擊，讓老鷹創下隊史單場最多37次助攻紀錄，中止近期2連勝。

攻下全隊最高25分8助攻的巴特勒（Jimmy Butler），賽後談到這場失利，直言勇士的努力程度「在為時已晚之前幾乎不存在」。勇士首節就讓老鷹狂轟40分，上半場最多落後20分，整場比賽幾乎都處於苦苦追趕狀態。

「我們在比賽最後階段才開始全力以赴。正如我一再強調的那樣，當你沒有柯瑞在場，並且讓自己陷入那樣的困境時，想要翻盤會變得非常、非常、非常困難。」巴特勒說。

數據顯示，當巴特勒在場時，勇士還贏對手11分，不過在他退場後，球隊卻是輸了20分，足見其重要性。在巴特勒代表勇士出賽的19場比賽中，球隊取得16勝3敗。

此外在今天比賽中還發生有趣的一幕，先前勇士與國王比賽暫停時畫戰術引發熱議的巴特勒，又被捕捉到在場邊畫戰術和助理教練討論，讓球迷直呼「士官長真的好忙」。