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NBA／湖人狂失146分本季新高 主帥強調要找回防守

中央社／ 台北23日電
詹姆斯回歸首戰，湖人卻是防守大失血。 美聯社
詹姆斯回歸首戰，湖人卻是防守大失血。 美聯社

洛杉磯湖人今天主場迎戰芝加哥公牛，儘管詹姆斯（LeBron James）復出拿下17分，加上唐西奇飆進34分，但因防守端問題不少，最終以115比146落敗，不僅吞2連敗，失分也是湖人本季新高。

湖人先前在多名主力休兵情況下，以29分差不敵密爾瓦基公鹿；今天主場對戰公牛一役，因左腹股溝拉傷缺陣7場比賽的詹姆斯，攜手逾3週未亮相的八村壘復出，但球隊卻是踢到鐵板。

公牛的懷特（Coby White）與湖人的唐西奇（LukaDoncic）首節互別苗頭，各得16分、17分，公牛首節以32比31領先。湖人次節一度落後達10分，靠著唐西奇連3顆三分球，追成62比65。唐西奇上半場獨拿29分，讓湖人得以咬住比分。

公牛第三節趁著湖人防守鬆散，外線火力四射，團隊單節轟下39分，前三節打完已領先15分，末節更持續拉開差距。

湖人今天儘管以完整陣容出擊，但卻守不住東區第9的公牛，單場狂失146分為球隊本季新高。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後直言，這可能是球隊整季至今防守最差的一次，「我們本季所取得成功，都建立於防守，這將決定未來3週勝負，以及能否取得季後賽席位。」

公牛今天全場三分球41投19中，懷特、布澤利斯（Matas Buzelis）合計包辦11顆，兩人各得36分、31分，而吉迪（Josh Giddey）貢獻15分、10籃板、17助攻、8抄截，繳出大三元成績。

湖人的唐西奇飆進8顆三分球、攻下全隊最高34分，另有8籃板、6助攻，里夫斯（Austin Reaves）進帳25分，詹姆斯17分6籃板4助攻3抄截，出現5次失誤；至於剛復出的八村壘6投2中、僅得5分，狀態還在調整。

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