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NBA／詹姆斯、八村壘傷癒回歸 湖人迎完全體強力衝刺
持續爭取季後賽最佳排名的洛杉磯湖人，在度過艱困的8年6戰魔鬼賽程後，將迎接完全體到來。湖人官方宣佈，因左腹股溝傷勢已經休兵7場比賽的詹姆斯（LeBron James），將在今天對公牛的比賽中復出，至於因左膝髕腱傷缺席12場比賽的八村壘也會回歸。
詹姆斯是在台灣時間3月9日對塞爾蒂克的比賽中受傷，之後缺席至今，期間湖人在7場比賽中拿到3勝4敗，目前排名西區第3，與第2名的火箭有著2場勝差。
40歲的詹姆斯邁入生涯第22個賽季，本季出賽58場，繳出場均25.0分、8.5助攻、8.2籃板的全能表現，命中率高達51.7%，三分球命中率為38.4%。至於八村壘雖然能重返球場，不過仍有上場時間限制，每場預計出賽20至24分鐘。
「我們整個賽季都很少能以完整陣容出戰，無論是哪個版本的湖人陣容都一樣。我很期待這最後13場比賽，我們能建立起更多的默契與化學效應，回到與塞爾蒂克比賽之前的那種狀態。」主帥瑞迪克（JJ Redick）表示。
目前湖人陣容除了克萊伯（Maxi Kleber）、瑞迪許（Cam Reddish）以及雙向球員傑米森三世（Trey Jemison III）仍在傷兵名單，其餘主力球員皆已回歸，球隊陣容趨於完整，全力衝刺接下來的硬仗。
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