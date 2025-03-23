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NBA／驚！妹妹開賽前擔架離場 溜馬透納助隊險勝籃網

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NBA／驚！妹妹開賽前擔架離場 溜馬透納助隊險勝籃網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
透納（Myles Turner）。 美聯社
透納（Myles Turner）。 美聯社

溜馬隊當家中鋒透納（Myles Turner）今天原本有家人在場邊助陣，不料和籃網隊的比賽都還沒開始，妹妹米雅（Mya Turner）就被擔架抬出場，不過透納仍繳出22分、8籃板，助隊頂住籃網反撲，以108：103收下4連勝。

溜馬球團表示，米雅在球隊還在熱身時出現「醫療狀況」，已經接受評估和治療，但沒進一步說明。

米雅和透納家人們原本靠近球場底線，意外發生後米雅意識清醒，上擔架前透納還有上前給妹妹一個擁抱，比賽開始後也正常先發，助隊三節打完取得90：70的絕對領先。

籃網決勝節展開反撲，強森（Cameron Johnson）率先命中三分球，帶起籃網一波13：0猛攻，差距瞬間縮小到個位數；溜馬開節超過4分鐘才靠托平（Obi Toppin）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）演出空中接力灌籃終止得分乾旱，但接續籃網又上演連拿8分攻勢，開節21：2的瘋狂攻勢將比分追到91：92。

馬瑟倫（Bennedict Mathurin） 破網不過是溜馬單節第2個進球，不過席亞康（Pascal Siakam）接續先完成「3分打」又站上罰球線，連拿5分讓溜馬保持領先，最終溜馬仍以5分差驚險收下4連勝。

第四節有關鍵演出的席亞康攻下26分是全場最高，透納贊助22分；籃網沃特福德（Trendon Watford）替補出賽也有26分演出，強森20分、9籃板、5助攻。

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