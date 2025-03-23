NBA／巫師隊首辦「台灣日」逾400名僑胞現身球場

美國職籃「華盛頓巫師隊」（Washington Wizards）21日於華府主場首辦「台灣傳統夜」（Taiwan Heritage Night）活動，吸引逾400名台灣僑胞到場觀賽；主辦單位「臺頑千禧青少年基金會」（MGY）表示，未來希望繼續推廣台灣日，宣揚台灣文化。

華盛頓巫師隊與僑團臺頑千禧青少年基金會，於美東時間21日晚間在華府「第一資本球場」(Capital One Arena) 首度舉辦台灣傳統夜，全場超過400名來自台灣及美國各地的台灣球迷一同觀戰、參與賽前暖身及球員擊掌活動。

現場觀賽的僑胞身穿寫有「台灣」兩字的上衣，頭戴印有中華民國國旗的帽子，讓21日的籃球場充滿台灣味。

駐美代表處副代表楊懿珊21日也代表駐美代表俞大㵢，率領駐美代表處同仁出席活動；駐美代表處指出，籃球是台美主流運動文化，美國職籃更是全美主流運動聖堂，也是台灣人喜歡觀看的運動賽事，期盼這次活動能讓更多美國民眾了解台美運動文化共同點，讓台美關係更加緊密。

活動負責人李中慧在美國待約30年，她表示，MGY的宗旨一直是希望促進台美文化互動；李中慧指出，台灣日常見於美國職棒賽事，近來MGY才慢慢與美國職籃合作，這次也是華盛頓巫師隊主動尋求與MGY合作，展現他們對在地台灣僑胞的重視。

李中慧表示，他們希望這只是第一步，未來希望與更多職籃隊伍合作舉辦台灣日，宣揚台灣文化。

此外，政治大學EMBA商界團正逢在美國參訪，21日也到場、一同參與活動。

代表曾文源說，作為政治大學EMBA的學員，他們不只是學習企業管理，更培養國際視野、跨文化交流能力，並思考如何讓台灣品牌與價值走向全球，認為這次在NBA賽場上展現台灣文化，正是實踐「影響力」的方式之一。