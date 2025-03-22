NBA／寵粉無極限！家鄉球迷觀戰湖人留遺憾 唐西奇再贈3張票
在美國時間3月21日，洛杉磯湖人主場迎戰密爾瓦基公鹿的比賽中，由於唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘（Rui Hachimura）等多位核心主力缺席，導致比賽星光黯淡，湖人最終也以89比118慘敗。
然而，一段發生在場外的暖心故事卻成為球迷討論焦點。一位來自斯洛維尼亞、名叫茲恩科（Patrik Zrnko）的球迷，特地遠渡重洋，只為一睹家鄉英雄唐西奇的風采，卻因他的缺陣而深感失望。
茲恩科之後在社群平台X發文表示，自己花了約1000歐元（約新台幣35800元）購票，卻無緣看到偶像上場，文末還標記湖人球星們和球團，希望可以獲得周日周末對戰公牛的一些觀賽幫助。
這一篇原本只是想抒發遺憾的貼文，沒想到卻引起了熱烈回響。僅僅11小時後，茲恩科再度發文興奮寫道：「我現在激動到說不出話來！唐西奇看到了我們的推文，並送了我們3張比賽門票！非常感謝你，也謝謝所有轉發和支持我們的湖人球迷！」
這並非唐西奇首次展現對球迷的溫暖。他過去效力達拉斯獨行俠時，曾在一場比賽中不慎摔倒壓到了場邊一名小男孩，他不僅當下停下比賽查看對方情況，賽後還親自簽名將球衣送給小男孩致歉，展現滿滿誠意。
唐西奇不只是成為湖人本季尋求爭冠的重要拼圖，更以實際行動證明他對球迷的關愛與尊重，這次贈票舉動再度讓人看見他的寵粉事蹟，也讓這位斯洛維尼亞球迷在異鄉留下難忘回憶。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言