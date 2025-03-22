NBA／35歲哈登回春大秀全能數據 更創史上首見紀錄

快艇今天以20分之差痛宰灰熊，取得近期5連勝，也是最近9場比賽的第8勝，排名緊咬勇士。後場指揮官哈登（James Harden）此戰14投8中，其中三分球10中5、10罰9中，繳出30分9助攻4籃板2抄截2阻攻的全能數據。

本季表現回春的哈登，已經累積10次單場至少30分，這是他自2021-22年賽季以來再次有這樣的表現。

此外根據統計，哈登更成為NBA史上，唯一一位超過35歲還能單季累積至少1500分、500次助攻、200顆三分的球員。而當他本季單場罰球次數超過兩位數時，快艇戰績是18勝1敗，足見其影響力。