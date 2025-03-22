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NBA／馬刺菜鳥助攻創新高 隊友力挺：年度新秀當之無愧

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬刺新秀卡瑟爾傳出生涯新高14次助攻。 路透社
馬刺新秀卡瑟爾傳出生涯新高14次助攻。 路透社

馬刺在主場以128比120擊退76人，這是他們自美國時間1月3日以來首度嚐到連勝滋味。此戰最受矚目的莫過於馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）的表現，他攻下17分，傳出生涯新高14次助攻。

「在保羅（Chris Paul）身邊打球，這樣的經歷讓我在閱讀比賽方面有了很多新的體認。」卡瑟爾說。最近5場比賽，卡瑟爾場均可以拿下21分5.6助攻4籃板5.6助攻。

卡瑟爾表示：「失去福克斯（De'Aaron Fox）和溫班亞瑪（Victor Wembanyama）很讓人痛心，但我在球場上一直都被允許自由發揮。」

對於卡瑟爾的發揮，隊友衛斯利（Blake Wesley）稱讚道：「他一直做著他該做的事情，整季下來都是如此，他不像是一個新秀。他一直很努力做他該做的事情，我們很欣賞他。」代理主帥強森也說，「卡瑟爾一直在對比賽勝負產生影響，他用各種方式在比賽中留下屬於自己的印記。」

索漢（Jeremy Sochan）更直言，「卡斯爾贏得年度最佳新秀這不是問題，他當之無愧。」

除了卡瑟爾外，老將保羅在生涯第20個賽季達成了連續出場69場的聯盟紀錄；此戰保羅轟進6記三分球。

相對於馬刺7人得分雙位數，76人全隊僅有4人，葛萊姆斯（Quentin Grimes）依然神勇，全場拿下25分10助攻。根據統計，葛萊姆斯已經連7場至少拿下25分並送出2次抄截，創下隊史第2長紀錄，僅次於艾佛森（Allen Iverson）的連12場。

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