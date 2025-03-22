NBA／太陽菜鳥中鋒對騎士雙塔扛44分鐘 教頭：他有特殊能力

太陽隊今天在缺乏長人的情況下，以123：112擊退擁有頂級雙塔的騎士隊，新秀中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）上場44分鐘創生涯新高，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說這名菜鳥有特殊能力。

太陽主力長人理查茲（Nick Richards）和普拉里（Mason Plumlee）都進入傷兵名單，場均只打15.1分鐘的伊戈達羅成為太陽禁區唯一支柱，面對騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen），竟狂摘13個籃板（5個進攻籃板），成為球隊獲勝功臣之一。

布丹霍澤受訪時也盛讚伊戈達羅，「他展現一種獨特的能力，似乎不會喘不會累，他比賽節奏很好，心裡也很冷靜，對比賽的理解力很強，因此在精神上沒有太多無謂的消耗。我們原本計畫讓他休息幾次，但他實在打得太好，所以就讓他繼續在場上。」

太陽戰績34勝37敗與獨行俠隊相同，憑藉對戰優勢暫居西區第10。近期在沒有比爾（Bradley Beal）的情況下拿到3連勝，球隊先發陣容為格里斯佩（Collin Gillespie）、布克（Devin Booker）、鄧恩（Ryan Dunn）和杜蘭特（Kevin Durant），搭配理查茲或伊戈達羅。

布克對這套先發陣容相當滿意，「這是一個很棒的陣容。我很享受這種比賽，我們把重心放在防守端，今年一直在強調這點，防守真的非常重要。我們與最強隊伍交手時能得分，但我認為防守成功後，得分變得更輕鬆。」