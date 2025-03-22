快訊

獨／根本沒派員！假記者持電視台麥牌堵訪被抓包 士院判決出爐

行程急轉彎？馬斯克遭爆將聽取「對陸戰爭計畫」 美官員曝會議過程

北市林森北路外牆石塊掉落砸破車窗 建管處重罰30萬

NBA／太陽菜鳥中鋒對騎士雙塔扛44分鐘 教頭：他有特殊能力

聯合新聞網／ 綜合報導
新秀中鋒伊戈達羅(左)。 路透
新秀中鋒伊戈達羅(左)。 路透

太陽隊今天在缺乏長人的情況下，以123：112擊退擁有頂級雙塔的騎士隊，新秀中鋒伊戈達羅（Oso Ighodaro）上場44分鐘創生涯新高，太陽總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）說這名菜鳥有特殊能力。

太陽主力長人理查茲（Nick Richards）和普拉里（Mason Plumlee）都進入傷兵名單，場均只打15.1分鐘的伊戈達羅成為太陽禁區唯一支柱，面對騎士雙塔莫布里（Evan Mobley）和艾倫（Jarrett Allen），竟狂摘13個籃板（5個進攻籃板），成為球隊獲勝功臣之一。

布丹霍澤受訪時也盛讚伊戈達羅，「他展現一種獨特的能力，似乎不會喘不會累，他比賽節奏很好，心裡也很冷靜，對比賽的理解力很強，因此在精神上沒有太多無謂的消耗。我們原本計畫讓他休息幾次，但他實在打得太好，所以就讓他繼續在場上。」

太陽戰績34勝37敗與獨行俠隊相同，憑藉對戰優勢暫居西區第10。近期在沒有比爾（Bradley Beal）的情況下拿到3連勝，球隊先發陣容為格里斯佩（Collin Gillespie）、布克（Devin Booker）、鄧恩（Ryan Dunn）和杜蘭特（Kevin Durant），搭配理查茲或伊戈達羅。

布克對這套先發陣容相當滿意，「這是一個很棒的陣容。我很享受這種比賽，我們把重心放在防守端，今年一直在強調這點，防守真的非常重要。我們與最強隊伍交手時能得分，但我認為防守成功後，得分變得更輕鬆。」

Devin Booker 太陽 騎士

相關新聞

NBA／快艇近9戰奪8勝緊咬勇士 哈登：終於等到完全體

近況出色的快艇又在主場展現強勢火力，團隊命中率衝到57.7%，砍進17記三分球，以128比108轟倒灰熊，收下近期5連勝，也是近9場比賽的第8勝，持續緊咬第6名的勇士。 此外，這是快艇主場8連勝

NBA／金塊輸拓荒者湖人升至西3 馬龍：再這樣下去要打附加賽

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續缺陣，今天末節被拓荒者隊打爆，以109：128輸球。賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）直呼球隊的表現很丟臉。 金塊上半場打完還領

NBA／巴特勒在勇士不用當球星 韋德：這才是我認識的他

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，不僅提升勇士競爭力，個人評價也大幅好轉。「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）直呼，「這才是我認識的他。」 2023-24賽季巴特勒場

NBA／杜蘭特42分加關鍵三分球 太陽賞騎士首度4連敗

近期苦吞3連敗後丟了戰績龍頭寶座的騎士隊，今天作客太陽隊主場又陷入苦戰，在先發五虎手感不佳的情況下，騎士整場比賽被太陽壓...

NBA／熱火苦吞17年來最慘連敗紀錄 阿德巴約：我們不會放棄

近況迥異的火箭與熱火在今天邁阿密交鋒，儘管主場球隊期盼能夠中止連敗頹勢，前三節打完也握有領先優勢，但火箭在第四節靠著范弗利特（Fred VanVleet）和湯普森（Amen Thompson）聯手拿到

TPBL／蔣淯安飆6三分球、27分 夢想家退海神收2連勝

在前一場比賽於主場擊敗台北台新戰神隊終止2連敗後，福爾摩沙夢想家隊今天在主場續戰高雄全家海神隊，其中包括昨天剛進行完國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。