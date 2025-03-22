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NBA／巴特勒在勇士不用當球星 韋德：這才是我認識的他

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 美聯社
巴特勒。 美聯社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後，不僅提升勇士競爭力，個人評價也大幅好轉。「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）直呼，「這才是我認識的他。」

2023-24賽季巴特勒場均20.8分5.3籃板5.0助攻，投籃命中率49.9%。今年在勇士出賽18場，場均17.2分6.2籃板6.4助攻，投籃命中率43.5%，雖然進攻效率下滑，但其他方面帶來更多幫助。

韋德近日在安東尼（Carmelo Anthony）的節目上分析，「巴特勒也能大爆發，他曾在季後賽砍下56分，但當我回想在公牛隊和他訓練，或是他在灰狼隊與替補陣容搭配時，他的打法就是這樣，15分10籃板10助攻，不見得要場均25分，對於36歲的他來說，這才是最適合的角色。」

韋德認為巴特勒在勇士不需要當球星，「要向巴特勒致敬，因為他讓自己能以想要的方式結束生涯，成功離開一個對他要求很高的環境。」韋德提到巴特勒可以當球隊的第2或第3進攻選擇，在生涯最後幾年打出自己風格的比賽，「我很喜歡現在的巴特勒，因為這才是我認識的他。」

Dwyane Wade Jimmy Butler 勇士

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