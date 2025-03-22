NBA／快艇近9戰奪8勝緊咬勇士 哈登：終於等到完全體

近況出色的快艇又在主場展現強勢火力，團隊命中率衝到57.7%，砍進17記三分球，以128比108轟倒灰熊，收下近期5連勝，也是近9場比賽的第8勝，持續緊咬第6名的勇士。

此外，這是快艇主場8連勝，近31場主場拿下25勝，快艇也成為西區第8支拿到40勝的球隊。值得一提的是，快艇已經連續6場比賽至少拿到119分，追平隊史紀錄。

Players 35+ years old in NBA history with 1,500 PTS, 500 AST, 200 3s in a single season:



James Harden (this season)



End of list.pic.twitter.com/Zomv9AQe96 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) 2025年3月22日

「我們現在終於能夠以完整陣容出擊，我們整個賽季都在等待這個時刻，」哈登（James Harden）表示，「如今，我們終於可以打出真正的快艇籃球了。對我們來說，關鍵是找到最合適的打法，爭取贏得更多的比賽。」

哈登全場14投8中，其中包含5記三分球，獨拿30分9助攻4籃板2抄截2阻攻；雷納德（Kawhi Leonard）12投9中高效率得到23分10籃板4助攻，祖巴茲（Ivica Zubac）17分10籃板2阻攻，鮑威爾（Norman Powell）14分3籃板3助攻。

替補射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）表現出色，三分球5投4中拿下16分5助攻3籃板，成了快艇另一把得分利器，也讓全隊火力更加難以設防。近4場比賽，波格丹諾維奇三分球12投11中，命中率相當驚人。

Bogdan Bogdanovic in the win vs Memphis:



16 PTS

5 ASTS

3 REBS

1 STL

6-9 FG (4-5 3FG)

26 MINS



🔥Bogi is shooting 92% from 3 in his last 4 games!#ClipperNation



🇷🇸🏀pic.twitter.com/eFukghKK0x — Serbian Basketball (@SerbBasketNews) 2025年3月22日

哈登表示，自己一直會跟波格丹諾維奇說不要失去投籃的自信。「他之前只是處於低潮，有時候我會嚴厲批評他，希望他不要對投籃失去自信，要更堅決出手。他總是虛心接受，並且在場上表現得更好。我知道他很渴望勝利。」

曼菲斯在缺少莫蘭特（Ja Morant）的情況下繼續苦苦掙扎，他因左腿筋受傷已經連續4場比賽缺席。中鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）拿下23分，灰熊陣中6人得分雙位數，雖然命中19記三分球，但整體進攻表現仍不如快艇。

快艇目前與勇士、灰狼形成一個競爭集團，目標自然是直接取得季後賽門票，避免落入附加賽的殘酷對決。祖巴茲也談到自己很關注快艇的排名競爭對手，甚至會帶著「恨意」。

「我們希望專注自身表現，盡可能多贏得比賽。但與此同時，我每晚都會去觀看其他比賽。我會關注排在我們前面的隊伍，以及排在我們後面的隊伍，希望他們輸球。我承認自己有點『恨』他們。」祖巴茲說。