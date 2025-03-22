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NBA／金塊輸拓荒者湖人升至西3 馬龍：再這樣下去要打附加賽
金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）持續缺陣，今天末節被拓荒者隊打爆，以109：128輸球。賽後金塊總教練馬龍（Michael Malone）直呼球隊的表現很丟臉。
金塊上半場打完還領先5分，但第三節拓荒者前鋒阿夫迪賈（Deni Avdija）領軍反撲，反倒取得6分領先。末節金塊防守崩盤，拓荒者轟出一波16：2攻勢奠定勝基。
阿夫迪賈毫無疑問是本場比賽MVP，全場16投12中，拿下36分8籃板7助攻。金塊以葛登（Aaron Gordon）攻進23分表現最佳，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）有18分4籃板4助攻，但發生9次失誤。
金塊總教練馬龍賽後砲轟球員表現，「這太丟臉了，簡直是個笑話！我們被對手輕鬆突破18次，我不知道球員在想啥。賽季還剩11場比賽，如果我們再這樣打下去，就會掉進附加賽，就這麼簡單。」
金塊輸球後戰績44勝27敗，掉至西區第4；湖人隊上升至第3。金塊領先西區第7的快艇隊剩3.5場，本季還有11場比賽。
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