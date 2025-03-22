NBA／金塊輸拓荒者湖人升至西3 馬龍：再這樣下去要打附加賽

灰狼37歲老將英格斯（Joe Ingles）上一次擔任先發已經是2022年1月的事情了，但在球隊爭取季後賽門票的關鍵時刻，總教練芬奇（Chris Finch）卻在今天對鵜鶘的比賽特別安排讓他先發，其背

2025-03-22 11:33