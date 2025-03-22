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NBA／熱火苦吞17年來最慘連敗紀錄 阿德巴約：我們不會放棄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約。 路透社
阿德巴約。 路透社

近況迥異的火箭與熱火在今天邁阿密交鋒，儘管主場球隊期盼能夠中止連敗頹勢，前三節打完也握有領先優勢，但火箭在第四節靠著范弗利特（Fred VanVleet）和湯普森（Amen Thompson）聯手拿到21分的加持下，加上迫使對手命中率低於4成，仍是後來居上，以102比98驚險勝出。

火箭終結面對熱火9連敗陰霾，本身也拿下9連勝，持續穩固西區第2種子席次；至於熱火則是苦吞10連敗，創下自2007-08年賽季以來的最長連敗紀錄，當年熱火是面臨到11連敗。

由於東區後段班球隊與前段班差距頗大，落居第10名的熱火仍領先暴龍多達5場勝差，仍有望擠進附加賽，但能否力爭上游獲取季後賽門票，情勢確實不利。

談到球隊在季中交易之後的連敗頹勢，阿德巴約（Bam Adebayo）表示，「你不能因此就洩氣。我不是一個容易放棄的人，所以我也不會讓我的隊友放棄。」

熱火此役以維金斯（Andrew Wiggins）的30分表現最佳，這是他加盟熱火以來的單場最高得分；韋爾（Kel'el Ware）拿到16分14籃板；阿德巴約16分6籃板6助攻。

范弗利特（Fred VanVleet）全場17投13中轟下37分，其中三分球更是11投9中，創下個人本季最佳表現。特別是在第四節初，范弗利特獨拿9分帶動一波攻勢，讓火箭重新取得超前；隨後湯普森和史密斯（Jabari Smith）聯手拿下9分，幫助火箭兩位數領先，奠定勝利基礎。

缺席6場比賽後回歸的湯普森，本場貢獻18分7抄截，創下隊史最年輕單場至少7抄截紀錄；布魯克斯（Dillon Brooks）和史密斯也分別貢獻了11分。火箭發揮籃板優勢，連續第8場比賽在籃板數上全面壓制對手，特別是搶下15個進攻籃板，在二波進攻得分方面取得23比8的絕對優勢。

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