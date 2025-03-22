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NBA／巫師隊台灣日首登場 僑胞：讓大家更了解台灣

中央社／ 華盛頓22日專電
首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，駐美副代表楊懿珊（右4）與僑胞在場外與台灣黑熊吉祥物合影。中央社
首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，駐美副代表楊懿珊（右4）與僑胞在場外與台灣黑熊吉祥物合影。中央社

首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」昨晚在華府登場，僑胞受訪表示，很開心全家人一起穿上有台灣字樣的衣服進場看球，「讓大家更了解台灣」；也有旅美工作的台灣人開心地說，一直想到現場看NBA球賽，總算實現夢想。

美國職業棒球大聯盟（MLB）不時可見「台灣日」活動，「台頑千禧青少年基金會」（MGY）去年6月催生華盛頓國民隊首場「台灣日」試辦活動後，也希望看到籃球版的台灣日。

歷經半年籌備，首屆NBA官方「巫師隊台灣日」昨晚於第一資本體育館（Capital One Arena）登場。巫師隊特別製作「台灣日限定版」雙面漁夫帽提供給購票民眾，帽子一面以紅色為底，加上巫師隊隊徽及「華盛頓巫師隊」中文字樣，另一面設計則以白底為主，布滿小型中華民國國旗圖樣。

MGY也製作300件球衣提供給購票民眾，球衣以巫師隊代表色之一的深藍色為底，上面寫有「台灣」的中英文字樣，還印上「52」球衣號碼，代表「我愛台灣」。

首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，「台頑千禧青少年基金會」（MGY）是功臣之一。MGY「巫師隊台灣日」活動負責人李中慧（左）、MGY創辦人之一唐伯禹受訪表示，希望藉此促進台美文化交流。中央社
首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，「台頑千禧青少年基金會」（MGY）是功臣之一。MGY「巫師隊台灣日」活動負責人李中慧（左）、MGY創辦人之一唐伯禹受訪表示，希望藉此促進台美文化交流。中央社

MGY「巫師隊台灣日」活動負責人李中慧受訪表示，很高興有機會帶了約500位僑胞跟主流人士， 一起參加首次巫師隊台灣日活動。駐美副代表楊懿珊也到場共襄盛舉。

昨晚比賽由巫師隊在主場迎戰奧蘭多魔術，場館內可看到不少球迷戴著印有中華民國國旗圖樣的帽子、穿著寫有台灣字樣的藍色球衣，為巫師隊加油。

旅美台僑翁珮笭接受中央社記者訪問表示，希望支持屬於台灣人的活動，「團結在這裡的台灣人」。另一名台僑徐官儀也說，孩子喜歡打籃球，很開心全家人一起參加巫師隊台灣日活動，穿上有台灣字樣的衣服宣傳台灣，「讓大家更了解台灣」。

首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，參與民眾在場上預備與巫師隊球員擊掌。中央社
首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，參與民眾在場上預備與巫師隊球員擊掌。中央社

在華府工作的台灣人許展誠表示，自己出社會工作後就是籃球迷，一直想到現場看NBA球賽，「今天算是圓夢」。許展誠的美籍妻子許香梅（MelinaWisecup）則說，很開心參加這麼棒的活動，許多文化融合在一起，「氣氛真的很嗨，很高興能參與其中」。

政治大學EMBA學員曾文源有感而發表示，從巫師隊的雙面漁夫帽到寫著Taiwan的球衣，「這些不只是紀念品，而是台灣精神的象徵」。台灣不只是供應鏈要角，更是一個值得被世界看見的品牌。

首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，不少球迷戴著印有中華民國國旗圖樣的帽子、穿著寫有台灣字樣的藍色球衣，為巫師隊加油。中央社
首場美國職籃NBA「巫師隊台灣日」21日在華府登場，不少球迷戴著印有中華民國國旗圖樣的帽子、穿著寫有台灣字樣的藍色球衣，為巫師隊加油。中央社

MGY由旅居華府的台灣人組成，致力推廣多元文化並期盼與更廣泛的社群網絡建立關係。李中慧指出，希望藉由主流文化及各樣體育盛事，把僑青帶入主流社會，也讓主流社會了解台灣。

她說，MGY接下來將接觸巴爾的摩金鶯隊，未來美國東岸任何球隊，不論棒球或籃球，只要有意願跟台灣社群連結、進行文化交流，「我們都願意嘗試」。

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