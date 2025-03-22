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TPBL／雲豹補進法國前鋒圖霸 曾是林書豪發展聯盟隊友

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊宣布簽下法國國家隊前鋒圖霸。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊宣布簽下法國國家隊前鋒圖霸。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

TPBL桃園台啤永豐雲豹隊在昨天宣布與關島隊洋將羅斯達成離隊共識後，今天隨即宣布簽下前法國男籃國家隊前鋒圖霸（Axel Toupane），球團營運長顏行書指出，圖霸的個人球風相當全面，在球隊目前後場人手短缺情況下，他的特質正是團隊所需，期待他加入後能讓目前洋將組合更多變，同時減輕後場壓力。

現年32歲的圖霸身高201公分、體重95公斤，NBA生涯曾效力丹佛金塊、紐奧良鵜鶘、密爾瓦基公鹿等隊，也曾征戰法國、立陶宛、希臘、西班牙等歐洲各國頂級聯賽，2017-18賽季效力歐洲豪門勁旅考納斯綠林隊期間曾助隊完成立陶宛籃球聯賽8連霸紀錄，並於2021年效力NBA密爾瓦基公鹿隊期間獲得總冠軍殊榮。

圖霸來台前曾效力於黎巴嫩籃球聯賽賀米尼門籃球俱樂部，總計出賽4場繳出場均11.5分、7.8籃板、2.5抄截、2助攻、1阻攻，豐富的職業生涯與國家隊經驗是獲得營運長顏行書青睞的原因之一，他說：「圖霸曾經打過NBA、歐洲聯賽，他各方面的能力都在水準之上，期待他能扮演工具人的角色，彌補球隊攻防兩端欠缺的部分。」

自青年時期圖霸就開始為法國隊出征，2011、2012年分別在歐洲U20籃球錦標賽為法國拿下銅牌、銀牌，並於2019年FIBA籃球世界盃代表法國男籃奪下銅牌佳績，他說：「在各國聯賽與國家隊打球的豐富經歷，將讓我更快融入團隊體系，期待展現我的全能球風來幫助雲豹拿下更多勝利。」

圖霸已於上周末抵台，他興奮地說：「這是我職業生涯首次來到台灣，聯盟當中有幾位我的前隊友，包含效力NBA發展聯盟聖克魯茲勇士隊時期的隊友林書豪與威勝，以及同為法國國家隊的舊識莫爾曼，很開心能夠與他們重逢並且在場上對決，也迫不及待在主場桃園巨蛋出賽，目標為球隊贏得更多勝利，全力往季後賽邁進。」

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