NBA／塞爾蒂克客場6連戰開紅盤 布朗右膝傷至少缺兩場
塞爾蒂克宣佈，陣中球星布朗（Jaylen Brown）因右膝骨挫傷至少缺席兩場比賽，將在台灣時間下周二重新評估。
上季贏得FMVP的布朗本季至今出賽56場，場均繳出22.8分6.1籃板4.7助攻1.3抄截，他曾因相同膝蓋問題缺席3月6日與14日的比賽，兩場皆為背靠背的第2場比賽。
根據年度獎項的規定，球員想符合資格至少要出賽65場。若布朗在接下來兩場缺陣後，必須在球季最後11場中至少再出賽9場，才能保住資格，顯然其未來健康狀態將成為關鍵。
塞爾蒂克目前正展開西區客場6連戰之旅，今天首場作客鹽湖城，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）攻下27分10籃板6助攻，泰托姆（Jayson Tatum）得到26分6籃板6助攻3抄截，替補的普里查德（Payton Pritchard）也有18分進帳，綠衫軍以121比99輕鬆過關，收下近期的4連勝。
目前塞爾蒂克戰績51勝19敗，幾乎確定會以東區第2種子身分踏上衛冕之路，在排名形勢基本底定的情況下，團隊眼前首要任務自然就是保持主力球員健康。
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