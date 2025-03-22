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NBA／杜蘭特42分加關鍵三分球 太陽賞騎士首度4連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽在杜蘭特猛轟42分領軍下，以123：112賞給騎士本季首度的4連敗。 路透
太陽在杜蘭特猛轟42分領軍下，以123：112賞給騎士本季首度的4連敗。 路透

近期苦吞3連敗後丟了戰績龍頭寶座的騎士隊，今天作客太陽隊主場又陷入苦戰，在先發五虎手感不佳的情況下，騎士整場比賽被太陽壓著打，最終太陽在杜蘭特猛轟42分領軍下，以123：112賞給騎士本季首度的4連敗。

本季賽季前段一路在戰績榜保持領先的騎士，近期卻陷入連敗低潮，在過去3場比賽已經連續敗給魔術、快艇與國王隊，而今天騎士的客場之旅來到鳳凰城作客太陽主場，面對本季一路走得跌跌撞撞的太陽，騎士卻又踢到鐵板。

騎士今天在先發球員進攻手感不佳的情況下，第二節僅有17分進帳，上半場打完也以11分差距落後給太陽，反觀身為地主的太陽，球隊一哥杜蘭特火力全開，上半場他一人就拿下13分、7籃板、4助攻，第三節他更是單節進帳19分帶領太陽拿下36分，前三節打完太陽已經攻下98分，並取得19分領先。

第四節騎士在葛蘭德（Darius Garland）找回進攻手感的情況下與莫布里（Evan Mobley）領軍反撲，在比賽最後2分鐘追到僅剩7分差距，不過今天手感火燙的杜蘭特在關鍵時刻與布克（Devin Booker）挺身而出連得5分止血，其中「死神」杜蘭特在倒數1分10秒的三分球命中更是宣判騎士死刑，最終太陽就以11分差距拿下3連勝。

太陽今天以杜蘭特攻下42分表現最佳，個人本季第2度得分突破40分，布克則有17分、10助攻演出，包括兩人在內太陽共有6人得分上雙，反觀騎士先發球員僅有葛蘭德和莫布里得分破10分，球隊一哥米契爾（Donovan Mitchell）全場出手18次僅命中2球拿下7分，騎士在創造隊史最佳的16連勝後近期卻是苦吞本季首度的4連敗，其中近4場比賽失掉121.5分，更是連敗不止的關鍵。

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