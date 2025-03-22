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NBA／亞歷山大連63場20+捕蜂 雷霆本季對戰東區仍僅吞1敗
在日前擠下騎士隊登上聯盟戰績龍頭後，雷霆隊今天在主場迎戰黃蜂隊再度展現傲人團隊戰力，不僅球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳30分，達成連續63場比賽得分至少20分的紀錄，團隊也共有8人得分上雙，以141：106擊敗黃蜂，本賽季對戰東區球隊維持26勝1敗佳績。
近期拉出一波4連勝後戰績登頂的雷霆，今天在主場出戰黃蜂維持絕佳狀態，首節就打出34：14的攻勢並取得20分領先，儘管黃蜂在第二節找回手感後單節拿下35分，但仍無法有效縮小差距，還讓雷霆在易籃後揚長而去，將領先優勢擴大到30分以上，最終雷霆也以35分差距收下5連勝。
雷霆今天以亞歷山大攻下30分表現最佳，他也以連續63場得分在20分以上，追平湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）在2005-06年賽季所創下的紀錄，且個人生涯累積得分也超過1萬1000分。
除了亞歷山大繼續維持MVP等級的表現外，雷霆另有7名球員得分上雙，且團隊13人都有得分紀錄，創下本賽季的新紀錄，且本賽季雷霆至今對戰東區球隊27場比賽僅對戰騎士吞下1敗，在剩餘賽季還有3場對戰東區球隊賽事的情況下，將有機會超越過去湖人、獨行俠和勇士共同創下的單季對陣另一分區球隊27勝3敗的聯盟紀錄。
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