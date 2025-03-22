NBA／灰狼老將睽違3年再度先發 背後暖心理由感動球迷

灰狼37歲老將英格斯（Joe Ingles）上一次擔任先發已經是2022年1月的事情了，但在球隊爭取季後賽門票的關鍵時刻，總教練芬奇（Chris Finch）卻在今天對鵜鶘的比賽特別安排讓他先發，其背後有著暖心的理由。

英格斯的大兒子雅各（Jacob Ingles）患有自閉症，他的妻子和3個小孩平常都是住在奧蘭多，日前他們特別前往明尼亞波里斯探望英格斯，這是他們難得的家族團聚時刻。

雅各因為自閉症，長期以來難在現場完整觀看一場球賽，直到3月17日灰狼對爵士的比賽，他首次坐滿全場觀看，不過那一場比賽英格斯並未上場，也讓雅各略感失望。

This Joe Ingles story 🥹



Joe's wife, Renae, and their 3 kids are in town. Last week, their son Jacob, who is autistic, made it through his first ever NBA game in-arena. But Joe didn't play...



Tonight, Chris Finch started Ingles to make sure Jacob could see his dad play 🫶 pic.twitter.com/fKrHuFTNEi — NBA (@NBA) 2025年3月22日

為了彌補雅各的遺憾，芬奇在今日主場對戰鵜鶘的比賽中，特別安排英格斯先發上陣，讓兒子終於能親眼看到父親在NBA賽場奮戰的身影。這項安排感動無數球迷。

「有人提醒我應該讓Joe上場，我想，既然要做，就好好做，讓他以先發登場的方式呈現。我們所有人都支持這個決定，這也成為球隊凝聚力和能量的轉折點。」

芬奇表示，「有時候我們不只是為了比賽而戰，更要顧及每位球員的家庭與生活。讓雅各看到父親上場，對他來說意義重大，也是我們團隊文化的一部分。」

Joe Ingles and his fam after the game @JonKrawczynski ❤️ pic.twitter.com/okxYn2V8y8 — Spencer Rea, CPA (@SpencerRea3) 2025年3月22日

雖然英格斯在出賽的6分10秒內3投0中未得分，但對他和家人而言，這段時光勝過任何數據。灰狼全場最多領先達43分，最終以134比93大勝鵜鶘，進一步縮小與第6名勇士的差距。

英格斯是在6年前得知兒子罹患自閉症，也因此，他後來積極投入自閉症關懷倡議，是NBA推廣自閉症認知的重要人物之一。他坦言，起初自己真的難以向外人公開這樣的情況，但他最終選擇運用自己的公眾影響力，幫助更多家庭與孩子被理解與接納，更好去融入社會。