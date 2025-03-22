NCAA／「NBA準狀元」佛雷格復出！杜克三月瘋首戰大勝
杜克大學「NBA準狀元」佛雷格（Cooper Flagg）因腳踝扭傷缺席1周，今天在NCAA錦標賽「三月瘋」首戰傷癒復出，幫助杜克以93：49輕取聖瑪麗山大學。
佛雷格似乎已擺脫受傷陰霾，上場22分鐘，12投6中，繳出14分7籃板4助攻2火鍋的全能成績單。
杜克大學總教練謝耶（Jon Scheyer）受訪時，談到佛雷格的上場時間，「我們本來準備讓他打更多時間，但按照比賽發展，這樣安排很不錯。如果有需要，我們也準備好讓他打更久。」
佛雷格強調已百分之百健康，賽後腳踝沒任何不舒服，接下來對陣貝勒大學，不需要接受額外治療，「我們訂定了一個復健計畫，有不同的階段，有策略地一步步恢復，為比賽做好準備。」
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