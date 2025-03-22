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NBA／勇士好消息！柯瑞重摔傷勢樂觀 下周二重新評估
昨天對暴龍一戰重摔提前傷退的勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry），在經過核磁共振檢查後，確認是骨盆挫傷，所幸沒有結構性損傷，對勇士來說這也是相對樂觀的情況。消息指出，柯瑞將不會隨隊前往下一場在亞特蘭大的比賽，預計會在台灣時間下周二重新進行傷勢評估。
柯瑞是在第三節一次突破後在禁區與暴龍球員發生碰撞，直接重摔倒地，當下他表情痛苦趴在地上，這一幕也讓球迷十分揪心；柯瑞退場後，勇士最終以3分之差驚險過關。
格林（Draymond Green）談到柯瑞倒地瞬間時表示，那是一個讓人膽顫心驚的時刻：「他摔得很重，聲音特別大，真的很嚇人。對我們來說，那一刻真的很可怕，對他而言更是如此。希望他能沒事。」」
據報導，柯瑞將缺席勇士接下來客場6連戰第1場與老鷹的賽事，並且專心在接下來幾天接受治療。
勇士目前排名仍居西區第6，領先後面的快艇和灰狼1.5場勝差。
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