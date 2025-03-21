NBA／勇士荷蘭中鋒三分球再創新高 格林：季前就說他能幫忙

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今天再度發威，飆進生涯新高的6記三分球，幫助勇士以117：114線勝暴龍隊。賽後老將格林（Draymond Green）透露，賽季開打前就看好這名高砲塔。

現年25歲的波斯特在大學賽場打滾5年，於去年選秀會第52順位被勇士隊拿下，看起來十分不起眼。不過他在缺乏長人的勇士陣容中，逐漸受勇士主帥柯爾（Steve Kerr）重用，今年2月勇士將他的雙向合約，轉為2年正式合約。

波斯特有頂尖投射能力，今天上場22分鐘，三分9投6中，貢獻18分，分差接近之際，他還用手勢點燃勇士主場球迷氣氛。

波斯特本季場均有8.3分3.9籃板，三分命中率高達41.4%。格林賽後提到季前就跟勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）說波斯特能帶來幫助，「我在訓練營跟拉卡柏說過，這孩子真的能幫助我們，當我說他會有影響力時，拉卡柏看我的眼神就像是在看瘋子，因為那時他還在G聯盟。」

波斯特回憶季前訓練賽跟格林同隊的情景，「我們待在同隊，那天殺瘋了。我們沒輸任何一場，我可能幫了自己一把。」