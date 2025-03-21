快訊

中職／陳傑憲成「2億男」！ 坦言光靠季賽拿不到這紙合約

比照亞亞！移民署出手「要求限期離境」 廢止2網紅陸配居留許可

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／勇士荷蘭中鋒三分球再創新高 格林：季前就說他能幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
波斯特(中)帶動勇士主場球迷氣氛。 路透
波斯特(中)帶動勇士主場球迷氣氛。 路透

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今天再度發威，飆進生涯新高的6記三分球，幫助勇士以117：114線勝暴龍隊。賽後老將格林（Draymond Green）透露，賽季開打前就看好這名高砲塔。

現年25歲的波斯特在大學賽場打滾5年，於去年選秀會第52順位被勇士隊拿下，看起來十分不起眼。不過他在缺乏長人的勇士陣容中，逐漸受勇士主帥柯爾（Steve Kerr）重用，今年2月勇士將他的雙向合約，轉為2年正式合約。

波斯特有頂尖投射能力，今天上場22分鐘，三分9投6中，貢獻18分，分差接近之際，他還用手勢點燃勇士主場球迷氣氛。

波斯特本季場均有8.3分3.9籃板，三分命中率高達41.4%。格林賽後提到季前就跟勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）說波斯特能帶來幫助，「我在訓練營跟拉卡柏說過，這孩子真的能幫助我們，當我說他會有影響力時，拉卡柏看我的眼神就像是在看瘋子，因為那時他還在G聯盟。」

波斯特回憶季前訓練賽跟格林同隊的情景，「我們待在同隊，那天殺瘋了。我們沒輸任何一場，我可能幫了自己一把。」

Draymond Green 勇士

相關新聞

NBA／勇士荷蘭中鋒三分球再創新高 格林：季前就說他能幫忙

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今天再度發威，飆進生涯新高的6記三分球，幫助勇士以117：114線勝暴龍隊。賽後老將格林（Draymond Green）透露，賽季開打前就看好這名高砲塔

NBA／不驚訝布朗尼得17分好表現 湖人主帥：下一步提升體能

湖人隊三大主力詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都休兵，今天在主場迎戰公鹿隊，詹皇大兒子布朗尼獲得大量上場時間，轟下生涯新高的1

NBA／加入勇士後成歡喜冤家 希爾德嗆巴特勒：你拿假大三元

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）3月11日拿到轉戰勇士隊後首次大三元，今天又砍下大三元，幫助勇士以117：114險勝暴龍，希爾德（Buddy Hield）賽後再度亂入巴特勒的訪問。

NBA／勇士格林稱柯瑞摔傷聲響很可怕 巴特勒主動扛責獲讚賞

勇士隊今天在主場出戰暴龍隊的賽事中，在第三節時卻發生剛歸隊的主控柯瑞（Stephen Curry）摔傷退賽的狀況，但最終...

NBA／布朗尼17分創生涯新高 湖人大輪休慘輸公鹿29分

湖人隊今天在包括詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves...

NBA／柯瑞摔傷暴龍主動喊暫停 巴特勒大三元率勇士險勝

勇士隊今天在主場出戰暴龍隊，剛缺陣一場比賽於今天歸隊的主控柯瑞（Stephen Curry）卻在第三節尾聲時因骨盆挫傷退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。