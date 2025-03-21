NBA／不驚訝布朗尼得17分好表現 湖人主帥：下一步提升體能

湖人隊三大主力詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）都休兵，今天在主場迎戰公鹿隊，詹皇大兒子布朗尼獲得大量上場時間，轟下生涯新高的17分，湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也給布朗尼（Bronny James）新課題。

布朗尼上場30分鐘，10投7中，其中三分球4中2，拿下17分5助攻都是全隊最高，但發生4次失誤，正負值-36也是倒數第2差。

瑞迪克對於布朗尼的好表現不感到驚訝，他也給布朗尼新課題，「下一步是成為體能頂尖的運動員。以他的身體條件、爆發力和控球能力來看，我們認為他將成為一名高於平均水準，甚至非常優秀的NBA射手。他真的有機會帶來影響力。」

布朗尼進入聯盟以來，一直被懷疑能力不配打NBA，對此他表示，「對於那些隨便評論我的人，我其實沒什麼事能做，只能低下頭，繼續每天努力試著變更好。」