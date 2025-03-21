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NBA／加入勇士後成歡喜冤家 希爾德嗆巴特勒：你拿假大三元

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒。 路透
巴特勒。 路透

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）3月11日拿到轉戰勇士隊後首次大三元，今天又砍下大三元，幫助勇士以117：114險勝暴龍，希爾德（Buddy Hield）賽後再度亂入巴特勒的訪問。

巴特勒加盟不久後就對希爾德比中指，展現友誼。11日賽後希爾德稱讚巴特勒是球隊的連接器（Connector），但巴特勒吐槽希爾德不會拼連接器的英文，隨後希爾德在巴特勒受訪時突然出現，結果真的不會拼，引發全場媒體笑聲。

今天巴特勒砍下16分11籃板12助攻的大三元，希爾德再度亂入大喊，「你今天拿的是假大三元！」巴特勒笑回，「你傳球的次數都不夠拿大三元，所以我一點都不擔心你！」

巴特勒本季待在熱火隊時曾被禁賽多場，當被問到是否因休息時間較多，身體感覺更輕鬆，巴特勒笑說，「我可不是自己選擇休息的。我現在感覺很好，勝利能解決一切，讓所有痛苦消失，勝利是這世界上最棒的事，而我很高興能在這裡贏球。」

Jimmy Butler 勇士

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