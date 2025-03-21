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NBA／布朗尼17分創生涯新高 湖人大輪休慘輸公鹿29分

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗尼。 美聯社
布朗尼。 美聯社

湖人隊今天在包括詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）等6位主要輪替球員缺陣的情況下迎戰公鹿，儘管替補上陣的布朗尼（Bronny James）拿下生涯新高的17分，也是全隊唯三得分上雙的球員，但公鹿隊在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）28分領軍下，團隊3人得分突破20大關，最終以118：89中斷湖人3連勝。

近5天在主場4度出賽的湖人，除了詹姆斯因為鼠蹊部傷勢持續缺陣外，今天與公鹿之戰核心陣容幾乎全數輪休，讓來訪的公鹿在首節就大開殺戒取得34：19的領先。

在缺乏得分點的情況下，湖人布朗尼也在本場比賽挺身而出，他在第一節末段替補上陣後就有3分進帳，第二節個人再拿下5分、1助攻，上半場打完已經拿下全隊最高的8分，也幫助湖人稍稍將落後差距縮小到11分。

不過易籃後公鹿在安戴托昆波持續肆虐禁區、單節猛轟15分下，再將領先差距擴大到20分以上，也讓公鹿在第四節陸續將主力陣容換下，不過本場比賽手感發燙的布朗尼在第四節也把握住表現機會，先是接連助攻給肯奈特（Dalton Knecht）投進三分球，隨後自己也在外線開砲，還有一次拉竿上籃進球演出，個人得分也來到生涯新高的17分，但湖人仍是以29分差距吞下敗仗，終止3連勝。

公鹿今天共3人得分在20分以上，其中以安戴托昆波28分最佳，崔蘭特（Gary Trent Jr.）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）分別有23分和20分進帳，湖人布朗尼則是與肯奈特皆拿下全隊最高的17分，本季季中轉戰湖人的中鋒連恩（Alex Len）也有10分、9籃板演出，兩項數據皆創下加盟後新高。

Bronny James Giannis Antetokounmpo LeBron James Luka Doncic 公鹿 湖人

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