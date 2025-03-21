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NBA／柯瑞摔傷暴龍主動喊暫停 巴特勒大三元率勇士險勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞在第三節尾聲時因骨盆挫傷退賽。 路透
柯瑞在第三節尾聲時因骨盆挫傷退賽。 路透

勇士隊今天在主場出戰暴龍隊，剛缺陣一場比賽於今天歸隊的主控柯瑞（Stephen Curry）卻在第三節尾聲時因骨盆挫傷退賽，而勇士整場比賽也被暴龍一路糾纏，但在比賽最後階段巴特勒（Jimmy Butler）送出關鍵火鍋，個人也進帳「大三元」領軍下，勇士就以117：114險勝暴龍。

前一場與公鹿隊之戰才因為背傷與疲勞缺陣的柯瑞，在今天與暴龍之戰歸隊，不過上半場他個人手感不佳僅有7分進帳，所幸勇士其他球員挺身而出，包括格林（Draymond Green）攻下團隊最高的18分，加上庫明加（Jonathan Kuminga）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有雙位數演出，但上半場打完勇士也僅以6分差距領先暴龍。

易籃後暴龍在伯爾特（Jakob Poeltl）與巴恩斯（Scottie Barnes）領軍下持續追近比分，甚至在該節剩下7分鐘時逆轉戰局，加上希德（Jamal Shead）與巴特爾（Jamison Battle）替補上陣後也是火力全開，幫助暴龍一度取得7分領先。

第三節最後3分多鐘時，柯瑞更在一次切入分球過程中被撞倒在地，原本就有傷的背部更是直接撞擊地板，讓柯瑞一度表情痛苦的躺在地上，在裁判未響哨、比賽持續進行的情況下，還是由暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）主動喊暫停關心柯瑞狀況，最終柯瑞也因為骨盆挫傷提前回到休息室並未再登場。

巴特勒(左)。 路透
巴特勒(左)。 路透

在柯瑞傷退後，勇士第四節也靠著團隊戰力彌補空缺，在該節中段靠著魯尼（Kevon Looney）、波傑姆斯基與庫明加攜手打出6：0的超前攻勢，儘管暴龍在比賽最後1分3秒追到僅剩3分差距，但關鍵時刻巴特勒賞給希德關鍵火鍋，還迫使暴龍犯規站上罰球線，在比賽最後階段個人4罰3中，幫助勇士以3分差距險勝暴龍。

勇士今天以格林投進5顆三分球拿下21分最佳，巴特勒16分、12助攻、11籃板，拿下加盟勇士後第二度的「大三元」，傷退的柯瑞則有17分，至於暴龍則以巴恩斯29分、10籃板、6助攻最佳。

Jimmy Butler Stephen Curry 勇士

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