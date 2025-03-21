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NBA／坦言有聽見批評聲浪 布朗尼：這些話會成為燃料

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗尼。 路透
布朗尼。 路透

湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）接受《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）專訪，坦言確實有聽到外界雜音，但他將其化為燃料，繼續努力訓練。

瓦登提到布朗尼有進步，高中時期場均只有12.8分，在大學賽場僅4.8分，到了G聯盟南灣湖人隊出賽16場，提升至17.4分4.2籃板4.3助攻，三分命中率31%。

布朗尼談到自己的蛻變，「高中時我有點放不開，當時年紀還小，經驗也不夠。到了大學經歷那場健康危機（心臟驟停），回來後自信心不高，加上大學沒有太多自由發揮的機會。現在我能上場並累積更多比賽經驗，這對我的自信心來說很有幫助。」

布朗尼在聖誕節後與南灣湖人前往家鄉克里夫蘭打2場比賽，拿下31分和28分。他認為這趟旅程開始前，自己的狀態就趨於穩定，「我開始發現自己變更穩定，這讓我思考，也許外界不認為我能保持穩定、不認為我是好球員、不認為我能在場上有貢獻，但當我看見那些數據，並透過影片分析自己表現後，我更加相信自己。」

美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）多次批評布朗尼的能力，詹姆斯還為此與史密斯當面對質。布朗尼透露確實有聽到很多批評聲浪，但他都把話當作耳邊風，並保持正向態度專注訓練，「有時這些話會成為燃料，人們好像覺得我是機器人，沒任何情緒或感受。不過我把這些當作動力，每天早起去球館練習，做額外訓練，每天看更多比賽影片、努力變得更好。」

Bronny James LeBron James 湖人

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