快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

NBA／19分鐘34分外線7投全中史上首人 馬刺前鋒：不知道發生什麼

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺前鋒瑪穆克雷斯維里。 美聯社
馬刺前鋒瑪穆克雷斯維里。 美聯社

馬刺隊今天在主場迎戰尼克隊，馬刺前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）全場只打19分鐘，14投13中，其中三分球7投全中，轟下生涯新高34分，帶隊以120：105贏球。

瑪穆克雷斯維里成為低於20分鐘上場時間中，史上得分最高的球員。史上第4位單場投籃命中率達到9成，三分球和罰球命中率都100%的球員。前3人是2022年的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、1995年的裴頓（Gary Payton）和巴克利（Charles Barkley）。

他還成為馬刺隊史第3位，單場至少投進7顆三分球，且命中率100%的球員。前2人是2010年的邦納（Matt Bonner）和2001年的史密斯（Steve Smith）。

瑪穆克雷斯維里賽後在休息室重複好幾遍「我不知道發生什麼！」他受訪時直呼，「我等這天等了好久！真的無法形容現在的感覺，感覺就像做夢一樣。我一直想像並祈禱這一刻到來，終於等到了。我有一瞬間感覺靈魂出竅，心想這真的發生了嗎？」

馬刺老將保羅（Chris Paul）比賽中注意到瑪穆克雷斯維里手感火燙，開始指揮戰術，讓他有更多出手機會，「幸運的是，我打了這麼多年球，多少知道怎麼為隊友創造出手機會。瑪穆是很棒的隊友，每天都努力訓練，為大家加油，始終保持好心情和積極態度。當他投得這麼準的時候，只需要盡量找到他的位置。」

馬刺

相關新聞

NBA／率湖人奪主場9連勝 唐西奇：新家讓我感覺越來越舒適

湖人隊今天在詹姆斯（LeBron James）缺陣的情況下於主場迎戰金塊隊，首節唐西奇（Luka Doncic）就火力全...

NBA／布克狂砍41分屠公牛 太陽重返西區第10將迎魔鬼賽程

太陽隊今天在主場迎戰公牛隊，靠著球星布克（Devin Booker）單場狂砍41分，以127：121贏球，這是太陽1月底以來首次連勝，目前戰績與獨行俠隊相同，由於對戰優勢，重返西區第10，仍有望打附加

NBA／三分產量超越新人年柯瑞！勇士荷蘭中鋒曝前輩提供建議

勇士隊荷蘭籍中鋒波斯特（Quinten Post）新人賽季就受到重用，原因是擁有優異投射能力，如今他三分球產量，竟已超越隊友柯瑞（Stephen Curry）生涯同期紀錄。 據《舊金山紀事報》記

NBA／19分鐘34分外線7投全中史上首人 馬刺前鋒：不知道發生什麼

馬刺隊今天在主場迎戰尼克隊，馬刺前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）全場只打19分鐘，14投13中，其中三分球7投全中，轟下生涯新高34分，帶隊以120：105贏球。

NBA／與柯瑞同隊學三分線買犯！ 巴特勒：我一直看他精華

勇士隊神射手柯瑞（Steph Curry）昨天因疲勞缺陣，靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）帶隊擊敗強敵公鹿隊，巴特勒受訪時笑稱，自己最近都在看柯瑞的精華影片。 第4節開局巴特勒面

NBA／唐西奇單節砍21分 湖人本季第2人 前一人是AD

儘管詹姆斯持續缺陣，但美國職籃NBA洛杉磯湖人，今天靠著唐西奇拿下31分、9籃板、7助攻帶領下，仍以120比108擊敗缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。