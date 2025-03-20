NBA／19分鐘34分外線7投全中史上首人 馬刺前鋒：不知道發生什麼
馬刺隊今天在主場迎戰尼克隊，馬刺前鋒瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）全場只打19分鐘，14投13中，其中三分球7投全中，轟下生涯新高34分，帶隊以120：105贏球。
瑪穆克雷斯維里成為低於20分鐘上場時間中，史上得分最高的球員。史上第4位單場投籃命中率達到9成，三分球和罰球命中率都100%的球員。前3人是2022年的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、1995年的裴頓（Gary Payton）和巴克利（Charles Barkley）。
他還成為馬刺隊史第3位，單場至少投進7顆三分球，且命中率100%的球員。前2人是2010年的邦納（Matt Bonner）和2001年的史密斯（Steve Smith）。
瑪穆克雷斯維里賽後在休息室重複好幾遍「我不知道發生什麼！」他受訪時直呼，「我等這天等了好久！真的無法形容現在的感覺，感覺就像做夢一樣。我一直想像並祈禱這一刻到來，終於等到了。我有一瞬間感覺靈魂出竅，心想這真的發生了嗎？」
馬刺老將保羅（Chris Paul）比賽中注意到瑪穆克雷斯維里手感火燙，開始指揮戰術，讓他有更多出手機會，「幸運的是，我打了這麼多年球，多少知道怎麼為隊友創造出手機會。瑪穆是很棒的隊友，每天都努力訓練，為大家加油，始終保持好心情和積極態度。當他投得這麼準的時候，只需要盡量找到他的位置。」
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